Вы могли о них забыть: 7 популярных актеров, которые были в "Гарри Поттере"

Карьера некоторых известных актеров началась благодаря фильмам о Гарри Поттере. Участие во франшизе дало старт не только для тех, кто сыграл Золотое трио, но и для других знаменитостей.

Кроме Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта, в фильмах о Гарри Поттере появились другие актеры и актрисы в ролях второго плана. Кино 24 предлагает вспомнить этих звезд.

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Роберт Паттинсон – Седрик Дигори

Еще до культовой роли Эдварда в "Сумерках" и персонажа в "Бэтмене", Роберт Паттинсон завоевал первую зрительскую аудиторию, сыграв сердцееда Седрика Дигори в фильме "Гарри Поттер и Бокал Огня".



Актер "Гарри Поттера" в фильме и сейчас / Коллаж Кино 24

Реге-Жан Пейдж – гость на свадьбе

"Бриджертоны" – это не единственная экранизация книг, где снимался Реге-Жан Пейдж. Также он был в фильме "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 1". Он сыграл гостя на свадьбе Билла Уизли и Флер Делякур. Его не указывали в титрах.



Актер "Гарри Поттера" в фильме и сейчас / Коллаж Кино 24

Мишель Фейрли – миссис Грейнджер

Звезда "Игры престолов", сериала "Бриджертоны: История королевы Шарлотты" имела небольшую роль в "Гарри Поттере". Она сыграла мать Гермионы Грейнджер в предпоследней части. Во второй части эту роль исполняла Хизер Близдейл.



Актер "Гарри Поттера" в фильме и сейчас / Коллаж Кино 24

Джейми Кэмпбелл Бовер – Гелерт Гриндельвальд

Джейми Кэмпбелл Бовер больше всего известен за роль в "Странных чудесах" и "Сумерках", ненадолго появился в роли Гриндевальда в фильме "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 1".



Актер "Гарри Поттера" в фильме и сейчас / Коллаж Кино 24

Гиро Файнс-Тиффин – Том Редл

Английский актер, прежде чем исполнить роль Гардина Скотта в фильмах "После" и "После ссоры", был в Гарри Поттере. Он сыграл юного Тома Редла (Волдеморта). К слову, дядей Гирр Файнса-Тиффина является Ральф Файнс, который играл взрослого Волдеморта.



Актер "Гарри Поттера" в фильме и сейчас / Коллаж Кино 24

Кеннет Брана – Гильдерой Локарт

У британского актера огромный список актерских ролей, в частности роль Эркюля Пуаро в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе" и "Смерть на Ниле". Но также Кеннет Брана сыграл Гильдероя Локарта – писателя-самозванца и преподавателя защиты от темных искусств в "Гарри Поттере и тайной комнате".



Актер "Гарри Поттера" в фильме и сейчас / Коллаж Кино 24

Дэвид Теннант – Барти Кравч-младший

Примерно в то же время, когда Дэвид Теннант снимался в сериале "Доктор Кто", он сыграл смертника Барти Кравча-младшего в фильме "Гарри Поттер и Бокал Огня". Его персонаж выдавал себя за Аластора Муди, чтобы обеспечить победу Гарри и привести его к Волдеморту.



Актер "Гарри Поттера" в фильме и сейчас / Коллаж Кино 24