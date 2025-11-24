Голливудские звезды, которые планировали навсегда оставить кино

Часто бывает так, что у известных людей наступает момент, когда они начинают сомневаться в собственных способностях. Такие сомнения подталкивают их к тому, чтобы принять решение относительно своей карьеры.

Оказалось, что некоторые актеры, которые являются любимцами миллионов, также были на грани того, чтобы изменить вид своей профессиональной деятельности. Но, к счастью, они изменили свои мысли, передает 24 Канал.

Какие актеры хотели уйти из кино?

Генри Кавилл – британский актер, который известен ролями в фильмах "Война Богов: Бессмертные", "Человек из стали", "Ведьмак", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и другие. Когда он только начинал актерскую карьеру, то очень сомневался, стоит ли продолжать двигаться в этом направлении. Более того, Генри даже раздумывал, чтобы вступить в Вооруженные силы Великобритании.

Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" / Кадр из фильма

Педро Паскаль – чилийско-американский актер, который стал известен благодаря роли в четвертом сезоне "Игры престолов". Также Педро хорошо помнят и по другим кинокартинам: "Нарко", "Манадалорец", "Один из нас" и другие. Знаменитость уже готовился, чтобы стать медбратом и покинуть актерство из-за финансовых трудностей, но судьба имела другие планы, поэтому зрители до сих пор видят Паскаля в популярных фильмах и сериалах.

Кадр из сериала "Один из нас" / Кадр из сериала

Скарлетт Йоханссон – обладательница многих престижных кинонаград и дважды номинантка на Оскар. В 2021 году, по версии издания Time, она вошла в список 100 самых влиятельных людей мира. Интересно, что Скарлетт хотела отказаться от актерской карьеры, когда сначала не получила роль Черной Вдовы в фильме "Мстители".

Кадр из фильма "Мстители" / Кадр из фильма

Роберта Паттисона все хорошо запомнили благодаря ролям Эдварда в саге о вампирах и Седрика в четвертой части "Гарри Поттера". Оказалось, что когда Роберт проходил прослушивание на роль Эдварда Калена, то очень расстроился и решил, что быть актером – не для него. Но франшиза принесла ему настоящий успех. А в 2022 году в кино вышел фильм "Бэтмен", где Паттисон сыграл главную роль. Тогда он также говорил, если лента провалится, то уйдет из киноиндустрии.

Кадр из фильма "Гарри Поттер: Бокал Огня" / Кадр из фильма

Дженнифер Энистон – одна из самых любимых актрис зрителей в мире. Ее роль Рэйчел в сериале "Друзья" до сих пор остается самой узнаваемой. Оказалось, что актриса серьезно думала над тем, чтобы покинуть актерство и заняться дизайном интерьеров.

Кадр из фильма "Мы – Миллеры" / Кадр из фильма

Известно, что настоящая популярность к Крису Хемсворту пришла после подписания контракта с Marvel Studios, где актер получил свою роль в мире супергероев. Сегодня он один из самых высокооплачиваемых актеров в мире. И, возможно, не все знают, что после роли в "Звездном пути" Хемсворт столкнулся с проблемами в поиске работы. Все дошло до того, что мужчина едва не вернулся в Австралию.

Кадр из фильма "Мстители: Финал" / Кадр из фильма

