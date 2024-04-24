В частности, есть актеры, которые долго скрывали свои психические расстройства и проблемы с ментальным здоровьем. Среди таких знаменитостей: оскароносная Эмма Стоун, Анджелина Джоли и Дакота Джонсон.

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Эмма Стоун

Эмма Стоун рассказала, что впервые столкнулась с проблемами психики, когда ей было всего семь лет. По ее словам, с того времени она научилась использовать свою болезнь на пользу, хотя с грустью признает, что до сих пор не избавилась от нее.

После первого класса у меня был первый приступ паники. И это действительно страшно. Я была в гостях у подруги и вдруг почувствовала, что весь дом в огне, сгорит до тла, а мы все погибнем. На самом деле пожара не было, но я сидела в спальне и чувствовала огромный страх,

– поделилась Эмма.

Стоун также сообщила, что после этого инцидента она прекратила посещать друзей. По ее словам, во втором классе она симулировала болезнь, чтобы ежедневно идти к медсестре и позвонить маме. Психотерапевт девочки диагностировал синдром генерализованной тревожности и панические атаки.

Дакота Джонсон

Известность к Дакоте Джонсон пришла после ее съемок в фильме "50 оттенков серого". Сейчас актриса уже привыкла к мировой славе и относится к этому нормально.

Но раньше Дакота часто испытывала панические атаки, даже когда вокруг было немного людей, но они обращали на нее внимание. Это чаще всего происходило во время прослушиваний и кастингов. На начальном этапе карьеры актриса так сильно переживала, что иногда от нервов не могла контролировать себя.

К счастью, впоследствии Дакота научилась успокаивать себя и управлять эмоциями.

Анджелина Джоли

Анджелина мастерски прятала свои проблемы за улыбкой. Уже в детстве она столкнулась с первыми эмоциональными и психологическими трудностями после развода родителей, что сильно поразило девочку.

Позже на актрису обрушилась большая слава, что лишь усложнило ее состояние. В этот период она страдала от регулярных проявлений саморазрушения и даже имела мысли о самоубийстве. К счастью, звезда вовремя поняла свои ошибки, и специалисты помогли ей восстановить душевный баланс.

Часто возникает впечатление, что богатые и знаменитые не могут испытывать никаких проблем. Кажется, их жизнь идеальна. Но за яркими улыбками звезд могут скрываться неприятные эмоции и настоящие проблемы. Для некоторых актеров цена славы оказалась слишком большой.