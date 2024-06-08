5 актеров, которые пошли на кардинальные изменения ради роли в кино

Для безупречного воплощения персонажа не существует границ. Это доказывают актеры, которые идут на невероятные жертвы ради своих ролей.

В мире кино актеры часто идут на кардинальные изменения, чтобы воплотить своих персонажей как можно лучше. Эти трансформации включают значительные изменения веса, внешности и даже поведения. Такие самоотверженные усилия исполнителей не только поражают зрителей, но и подчеркивают сложность их актерского мастерства, пишет Кино 24.

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Брендан Фрейзер

Для роли Чарли в фильме "Кит" актер набрал более 10 килограммов веса. Но это была лишь часть его трансформации. В гримерном кресле он ежедневно проводил по 6 часов. Это не только специальный грим, но и незаметные силиконовые протезы, которые надевались на все части тела Фрейзера.

В этих накладках было очень жарко, а еще актер проходил занятия с тренером по танцам, который разъяснял, как двигаются люди с лишним весом. За такие реалистичные перевоплощения актер не остался незамеченным: он получил Оскар.

Натали Портман

Стройная голливудская актриса должна была придерживаться еще более строгой диеты для роли в "Черном лебеде". Она сбросила более 9 килограммов. Все потому, что звезда значительно сократила свой рацион и тренировалась от 5 до 8 часов в день. Вес Натали Портман составлял всего 43 килограмма. Старания звезды оценили: она получила Оскар.



Натали Портман / Кадр из фильма

Мэттью МакКонахи

Американский актер является одним из секс-символов в Голливуде. Однако его роль в фильме "Далласский клуб покупателей" отличалась от других: в ней он сыграл больного СПИДом ковбоя Рона Вудруфа. Для роли Мэттью сбросил более 20 килограммов, еженедельно избавляясь около 3. Актер придерживался диеты: в день ей несколько кусочков вареной курицы, два яичных белка и пил немного диетической колы.

Джаред Лето

Актер был коллегой Мэттью МакКонахи в фильме "Далласский клуб покупателей", ему досталась роль ВИЧ-позитивного трансгендера. Джаред Лето для этого похудел на 14 килограммов.

Но для фильма "Раздел 27" Джаред Лето сделал не меньшую трансформацию. Для роли убийцы Джона Леннона он набрал около 32 килограммов. Актер отказался от грима и накладок на тело, чтобы почувствовать персонажа. Он ел много калорийной пищи, пиццы и мороженого. Это привело к тому, что актер заболел подагрой. Врачи приказали ему остановиться. Лето около года возвращался к прежнему весу.



Джаред Лето / Кадр из фильма

Энн Хэтэуэй

Актриса сыграла роль проститутки в сериале "Отверженные". Для этого она потеряла почти 12 килограммов за короткий срок. Энн Хэтэуэй голодала и сидела на жесткой диете, а еще состригла длинные волосы.

Энн Хэтэуэй / Universal Pictures