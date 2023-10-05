Трагическая потеря: 5 популярных актеров, которые умерли молодыми

Жизнь очень непредсказуема. Так что даже самые талантливые, умные и красивые знаменитости могут уйти из жизни очень рано.

24 Канал собрал информацию об актерах и актрисах, смерти которых всколыхнули весь мир. Трагические истории их жизни Пола Уокера, Брэндона Ли, Бриттан Мерфи и других читайте дальше.

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Антон Ельчин, 27 лет

Популярный своими ролями в лентах "Звездные войны: Эпизод VII, Пробуждение силы" и "Зеленая комната" американский актер российского происхождения ушёл из жизни 19 июня 2016 года в результате ДТП. Автомобиль актера стал неисправным, из-за чего и произошел трагический случай.



Антон Ельчин / Фото из Википедии

Брендон Ли, 28 лет

Американский актер погиб на съемочной площадке фильма "Ворон". Ли был случайно застрелен коллегой-актером Майклом Месси. В пистолет из реквизитов попала заглушка, которая во время выстрела холостым патроном попала в живот Брендона и смертельно его ранила.



Брендон Ли / Фото из Википедии

Бриттан Мерфи, 32 года

Знаменитость наиболее известна своими ролями в таких фильмах, как "8 миля" и "Прерванная жизнь", трагически умерла 20 декабря 2009 года. Медицинские эксперты подтвердили, что ее преждевременную смерть повлекла за собой остановка сердца, спровоцированная из-за лекарств, которые актриса принимала во время борьбы с пневмонией и анемией.



Бриттан Мерфи / Фото из Википедии

Крис Фарли, 33 года

Актер стал знаменитым в начале 1990-х годов благодаря выдающимся выступлениям в известном музыкальном комедийном шоу "Субботний вечер в прямом эфире". Получив широкое признание, Фарли снялся в серии очень успешных комедийных фильмов. Однако после роли главного героя в фильме "Ниндзя из Беверли-Хиллз" его слава достигла новых высот. Жизнь Криса оборвалась 18 декабря 1997 года. Он умер от остановки сердца из-за передозировки спидболом.



Крис Фарли / Фото из Википедии

Пол Уокер, 40 лет

Американский актер и модель трагически скончался в возрасте 40 лет. Уокер получил широкое признание в начале 2000-х годов благодаря своим выдающимся ролям в многочисленных блокбастерах, в частности в образе культового персонажа Брайана О'Коннора в известной серии фильмов "Форсаж" (2001) и последующих частях. К сожалению, жизнь актера оборвалась в ужасающей автомобильной аварии. Инцидент произошел в 2013 году, когда Пол и его друг возвращались с благотворительного мероприятия, организованного их фондом. К сожалению, водитель не справился с управлением, что привело к столкновению со столбом, а затем машина врезалась в дерево. В этой катастрофической аварии никто не выжил.



Пол Уокер / Фото из Википедии