Никогда бы не угадали настоящий возраст: 4 взрослых актера, которые в свое время сыграли детей и подростков

Иногда, когда мы смотрели наши любимые фильмы, трудно было понять, почему главные герои в подростковом возрасте выглядели намного старше. Дело в том, что многие актеры играют роли "не по возрасту", перевоплощаясь в подростков.

Поэтому в фильмах зрелый актер может сыграть роль подростка или даже ребенка. Кино 24 расскажет о четырех актерах, которые, будучи взрослыми, сыграли подростков в фильмах.

Смотрите также Для юных сердец: фильмы о подростковой любви

Ширли Хендерсон

Невозможно, говоря об актерах, которые во взрослом возрасте сыграли подростков, не вспомнить о героине плаксу Миртл из "Гарри Поттера". По сюжету девочке было 13 лет, но на экранах школьницу магической школы воплотила Ширли Хендерсон, которой на момент съемок было почти 40 лет.



Ширли Хендерсон в фильме "Гарри Поттер и Тайная комната" / Скриншот с видео

Джейсон Эрлз

Джейсон Эрлз точно занимает первые места в этой подборке, ведь его возраст на момент съемок и возраст его персонажа очень далеки друг от друга. Действительно, когда говоришь об этом актере, то представить, что в фильме "Ханна Монтана" он играл, когда ему было 32 года, просто невозможно. В это на самом деле трудно поверить, ведь его экранному персонажу, было тогда едва ли 16.



Джейсон Эрлз в фильме "Ханна Монтана" / Скриншот из видео

Леонардо Ди Каприо

В ленте "Поймай меня, если сможешь" главному герою, которого сыграл легендарный Ди Каприо, было всего 16 лет, в то время, когда самому актеру на момент премьеры было 28 лет.



Леонардо Ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь" / Скриншот с видео

Тоби Магуайр

Еще один привлекательный актер, который воплотил на экране школьника и по совместительству Человека-Паука, был Тоби Магуайр. Спайдермену по сюжету было всего 17 лет, а вот Тоби в тот период было 27 лет.



Тоби Магуайр в фильме "Человек-Паук" / Скриншот из видео

Просматривая фильмы с участием этих актеров, можно заметить, что они выглядят старше, но точно трудно было представить, что некоторым из них уже исполняется 30, а другим далеко за 30 лет. Несмотря на это, точно можно сказать, что каждый из них мастерски отыграл свои роли.