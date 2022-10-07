Звезды сериала "Поймать Кайдаша" во Львове: секреты съемок, о которых вы не знали

6 октября актеры популярного сериала "Поймать Кайдаша" встретились с поклонниками во Львове. Такое мероприятие организовали для того, чтобы собрать средства на автомобиль для коллеги,который сейчас защищает Украину на Харьковском направлении.

Комедийный сериал "Поймать Кайдаша" стал адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Актеры встретились с поклонниками в уютном заведении на площади Рынок. Львовяне и гости города собрались, чтобы вместе посмотреть любимый сериал, а также послушать о съемках фильма от героев.

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Как прошла встреча с актерами "Поймать Кайдаша" во Львове

Большинство актеров приехали на эту встречу из Киева. А именно: Григорий Бакланов (Лаврин), Тарас Цымбалюк (Карпо), Ирина Мак (Кайдашиха), Мотря (Тоня Хижняк), Артем (Роман Ясиновский). Дарья Федина, сыгравшая в сериале Мелашку, живет во Львове, поэтому с радостью пришла встретиться не только со зрителями сериала, но и с коллегами.

Событие началось с общения с главными исполнителями ролей культового сериала и совместного просмотра первой серии. Было много смеха, шуток, положительных эмоций, которых очень не хватает сейчас. Актеры подготовили для львовян эксклюзивное закулисное видео и смешные моменты съемок, которых никто не видел. Также актеры радостно отвечали на вопросы по съемочному процессу.

Уютный вечер окончился фото и автограф сессией. На лицах артистов и гостей сверкали улыбки. Ведь в этот вечер они не просто встретились, а собрали средства на покупку внедорожника для ВСУ. Сейчас очень важно сочетать приятное и полезное.

Встреча с актерами "Поймать Кайдаша" во Львове / Фото andrianaaphoto

Секреты съемок, о которых вы не знали

Съемки сериала продолжались около 4 месяцев. Актеры признаются, что этого времени было очень мало.

Сцены в домах снимали в одном съемочном павильоне. Только дом, в котором жили родители Мелашки, был настоящим.

Локацией уличных съемок стало село Халепье в Обуховском районе Киевской области.

Первые пять съемочных дней роль Мотри играла не Антонина Хижняк, а другая актриса. Однако впоследствии сценарист Наталья Ворожбит отстояла Антонину на эту роль.

Ирина Мак, сыгравшая Кайдашу, поначалу не восприняла Антонину, не знала, как они будут работать вместе. А потом они подружились, Антонина до сих пор называет сценическую свекровь мамой.

Для Григория Бакланова и Тараса Цымбалюка самым забавным был момент съемки автомобиля, который сам едет по селу. Тогда машиной управлял каскадер, пришедший на съемочную площадку в костюме кресла. Это очень размешило актеров.

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Каскадер в костюме кресла / Скриншот инстаграм-сторис Григория Бакланова

Актеры призывают подписать петицию

Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, Григорий Бакланов и другие сейчас не только актеры, но и волонтеры, активисты. Объединившись, они инициировали петицию о запрещении участия россиян в съемочных процессах в Украине.

Сериал "Поймать Кайдаша" стал одним из популярнейших в Украине. На встрече во Львове зрители неоднократно спрашивали, будет ли продолжение сериала. Актеры отмечали, что именно потребители формируют наш рынок. Они призывают потребовать от создателей киноиндустрии больше отечественного, украиноязычного контента. Если соответствующие фильмы будут в Украине, никому не захочется возвращаться в российское кино.