Настоящие рекордсмены Оскара: 4 легендарных актера, которые имеют больше всего статуэток

Приближается одно из самых ожидаемых событий в мире кино – кинопремия Оскар-2025. Это вечер, когда весь кинематографический мир собирается, чтобы отметить лучшие достижения года в разных категориях. Но особое внимание привлекает именно борьба за главную статуэтку – Оскар за лучшую мужскую и женскую роль.

В этом году мы снова будем свидетелями захватывающей борьбы, и все ждут, чтобы узнать, кто же получит этот престижный трофей. Но также интересно взглянуть на историю премии, которая насчитывает уже десятки лет, и узнать, кто из актеров добился наибольших успехов в карьере, став обладателем наибольшего количества статуэток Оскара.

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Кэтрин Хепберн – 12 номинаций, (4 премии)

Актриса получила четыре золотые статуэтки Оскар за свои роли в фильмах "Ранняя слава" (1934), "Угадай, кто придет на обед?" (1968), "Лев зимой" (1968) и "На золотом озере" (1982).

Все эти четыре Оскара актриса получила в категории "Лучшая актриса", что подчеркивает ее исключительные способности в области актерского мастерства и ставит ее среди величайших звезд Голливуда, чье наследие будет жить вечно.

Ингрид Бергман – 7 номинаций (3 премии)

Ингрид Бергман – одна из актрис Голливуда, чьи выступления стали эталоном мастерства. Она была награждена тремя статуэтками Оскар за свои блестящие роли, две из них в категории "Лучшая женская роль" за фильмы "Газовый свет" (1932 год) и "Анастасия" (1957 год), а также за лучшую роль второго плана в фильме "Убийство в восточном экспрессе" (1975 год).

Благодаря этим трем статуэткам, Ингрид Бергман оставила неизгладимый след в истории кино, став символом актерского совершенства и бессмертного кинематографического наследия.

Дэниел Дэй-Льюис – 6 номинаций (3 премии)

Британский актер Дэниел Дэй-Льюис получил 3 заслуженные статуэтки Оскар "За лучшую мужскую роль". Он сыграл в фильмах "Моя левая нога", "Нефть" и "Линкольн".

Эти три Оскара стали ярким подтверждением того, что Дэниел Дэй-Льюис обладает необычайным талантом и способен создавать непревзойденные образы, поражающие зрителей и получающие признание критиков по всему миру.

Мерил Стрип – 21 номинация (3 премии)

Она является рекордсменкой премии Оскар по количеству номинаций, хотя получила статуэтку только трижды. Ее актерская карьера поражает своим разнообразием и глубиной, что позволило ей оставить неизгладимый след в кинематографии.

Она получила статуэтку трижды: в 1980 году за "Крамер против Крамера", в 1982 году за "Выбор Софи", и в 2011 году за "Железная леди".