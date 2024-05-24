Актеры "Бриджертонов" рассказали о давлении от фанатов: "Это маленькие похотливые дьяволы"

16 мая на Netflix вышла первая часть третьего сезона сериала "Бриджертоны". Никола Кохлан и Люк Ньютон, которые исполнили главные роли в ленте, рассказали, что они чувствовали определенное давление от фанатов из-за сцены, которая состоялась в карете.

Эта сцена стала любимой среди фанатов и невероятно завирусилась во всех социальных сетях. В материале узнаете, почему актерам трудно было сосредоточиться во время съемок.

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Актеры третьего сезона "Бриджертонов" прокомментировали сцену в карете

В частности, актеры обсудили сцену, где Колин Бриджертон (исполнитель роли – Ньютон) выражает свою любовь Пенелопе Фезерингтон (актриса – Кохлан), и они целуются на заднем сиденье кареты.

Люк Ньютон замечает, что подготовка к этой сцене заняла большое количество времени, подчеркивая сложность ее воплощения. В то же время Никола Кохлан рассказывает, что во время съемок этого любимого момента для фанатов, пара чувствовала значительное давление, что требовало от них дополнительной концентрации и усилий.

Фанаты – это маленькие похотливые дьяволы, и они постоянно присылали нам фотографии карет, которые качаются. Итак, это должно было быть одновременно красиво, трогательно, романтично и сексуально,

– сказала Кохлан.

Что пишут поклонники о сцене в карете

Эта сцена из третьего сезона "Бриджертонов" просто завирусилась в социальных сетях. Пользователи сети делятся своей реакцией на поцелуй Колина и Пенелопы. В комментариях звучат слова поддержки и восторга от поклонников сериала. Вот, что они пишут:

"Музыка говорит тогда, когда слова не могут"

"Лорд Питбуль, эта песня навсегда останется песней кареты"

"Хорошо, хорошо. Посмотрю ещё раз"

"Лорд Питбуль и Бриджертон – сочетание, которое навсегда останется культовым"

Поклонники с нетерпением ожидают продолжения любимой истории. Уже 13 июня все поклонники "Бриджертонов" смогут увидеть, каким будет продолжение жаркой сцены в карете.