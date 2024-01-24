Актеры любимых "Бриджертонов": как выглядят звезды сериала в реальной жизни

Сериал "Бриджертоны" имеет немало поклонников. Большинство уже с нетерпением ждут продолжения любимой истории.

Звезды сериала завоевали приверженность публики не только великолепной актерской игрой, но и внешним видом. Поэтому смотрите в материале 24 Канала, как выглядят актеры в сериале и реальной жизни.

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Фиби Дайневор – Дафни Бриджертон

Дафни – четвертая сестра из Бриджертонов. В 1 сезоне ей было 21 год, когда она дебютировала в обществе, чтобы жениться и была избрана бриллиантом сезона. Все ее усилия были направлены на то, чтобы найти настоящую любовь и ей это удалось.



Фиби Дайневор в жизни и в сериале / Коллаж 24 Канала

Реге-Жан Пейдж – Саймон Бассе

Герцог Саймон Бассе имел тяжелое прошлое, которое сделало его тем, кто он сейчас. Однако любовь умеет исцелить любые раны детства. Так было и в этом случае.



Реге-Жан Пейдж в жизни и в сериале / Коллаж 24 Канала

Джонатан Бэйли – Энтони Бриджертон

Энтони – старший брат семьи. На нем лежит вся ответственность за семью. Он решает жениться только потому, что этого требует обычай, но у жизни на Бриджертона свои планы.



Джонатан Бейли в жизни и сериале / Коллаж 24 Канала

Симон Эшли – Кейт

Девушка, которая больше всего стремилась защитить свою семью и обеспечить младшей сестре счастливое будущее. Впрочем, влюбилась и это перевернуло всю ее жизнь с ног на голову.



Симон Эшли в жизни и в сериале / Коллаж 24 Канала

Никола Кохлан – Леди Вислдаун

Одна из самых загадочных леди в сериале. Казалось, ее никто не замечает, но все даже не представляют себе, насколько она замечает все, что происходит в обществе.



Никола Кохлан в жизни и сериале / Коллаж 24 Канала

Клаудия Джесси – Элизабет Бриджертон

Самая радикальная леди среди всех Бриджертонов. Тогда, когда все юные девушки мечтают только об одном – удачно выйти замуж, она увлекается интеллектуальными разговорами и совсем не получает удовольствия от роскошных платьев и балов.



Клаудия Джесси в жизни и в сериале / Коллаж 24 Канала