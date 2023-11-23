Вы удивитесь: как сериал "Корона" отображает реальные исторические события

Недавно вышла первая часть завершающего сезона "Короны". Как обычно, зрители активно сравнивают кадры по сериалу с реальными событиями.

Кинотворцы сериала "Корона" настолько тщательно подошли к подбору актерского состава и созданию правдоподобных образов, что зрители могут спутать актеров с реальными персонажами.

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Сравнение реальных фото со стоп-кадрами сериала

Процесс замены актерского состава побуждает зрителей с нетерпением ждать новых эпизодов, чтобы увидеть, как "новая" королева Елизавета, принц Чарльз, принцесса Анна и другие ключевые королевские фигуры будут изображены на экране. Вот фото, как смотрятся персонажи в шестом сезоне.

Имельда Стонтон, сыгравшая роль королевы Елизаветы II поразила поклонников "Короны" точным попаданием в образ. В частности, все заметили сходство Стонтон с королевой в момент, когда Имельда пересказала речь Елизаветы II.

Австралийская актриса Элизабет Дебики сыграла "народную принцессу" в пятом и шестом сезонах сериала "Корона". Правдоподобность ее игры поразила зрителей, а некоторые моменты показались настолько реалистичными, что поклонникам трудно было отличить, актриса или настоящая принцесса Диана.

Сериал "Корона": о чем сюжет

Шестой сезон будет охватывать события с 1997 по 2005 год. Первая часть охватила четыре эпизода, рассказавших об отношениях между принцессой Дианой и Доди Аль-Файедом перед трагической автокатастрофой в Париже в 1997 году. Также осветили события в Великобритании во время премьерства Тони Блэра. Во второй части зрители узнают период, когда молодой принц Уильям возвращается в университет после потери своей матери. Также будут представлены события свадьбы тогда еще принца Чарльза и Камиллы Паркер Боул, а также впервые будет представлена Кейт Миддлтон.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала