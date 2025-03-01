"Поймать Кайдаша" базируется на повести "Кайдашева семья" Ивана Нечуй-Левицкого. Он состоит из 12 серий и имеет насыщенный и совершенный сюжет. Даже несмотря на то, что создатели неоднократно подтверждали, что продолжения истории не будет, зрители с удовольствием пересматривают сериал снова и снова. 24 Канал расскажет, как изменились звезды этого проекта и чем они занимаются сейчас.

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Тарас Цимбалюк

Актер, сыгравший старшего сына Карпа, продолжил развивать карьеру и получил статус секс-символа. Среди его последних проектов в кино – фильмы "Когда ты выйдешь замуж?" и "Песики" с Лесей Никитюк.



Актеры "Поймать Кайдаша" / Коллаж Кино 24

Григорий Бакланов

Григорий воплотил в сериале роль младшего сына Лаврины. Сейчас он активно играет в театре, в апреле выйдет сериал с его участием – "Любовь и пламя". Также известен главной ролью в фильме "Адская Хоругвь".



Актеры "Поймать Кайдаша" / Коллаж Кино 24

Антонина Хижняк

Актриса покорила украинцев ролью Мотри в сериале. Сейчас она продолжает работать в кино – снимается в фильмах и сериалах (одни из последних – "Собрание ОСМД", "Когда ты выйдешь замуж?"), занимается дубляжем, а также воспитывает сына.



Актеры "Поймать Кайдаша" / Коллаж Кино 24

Дарья Федина

Дарья Федина сыграла роль Мелашки, жены Лаврины, в 17 лет. Актриса ведет менее публичный образ жизни, но играет в театре имени Леся Курбаса и театре имени Марии Заньковецкой. Недавно она появилась в новом урбанистическом триллере Тараса Дроня "Дом за стеклом".



Актеры "Поймать Кайдаша" / Коллаж Кино 24

Виктор Жданов

Актер, который воплотил на экране Омелька Кайдаша, продолжает играть в кино. Например, он появился в сериале "Перевозчица" и "Собрание ОСМД".



Актеры "Поймать Кайдаша" / Коллаж Кино 24

Ирина Мак

Ирина Мак в сериале сыграла Марусю Кайдашиху. Немало реплик ее персонажки стали вирусными в сети. Актриса сейчас работает в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Она также сыграла одну из главных ролей в сериале "Я – Надежда".



Актеры "Поймать Кайдаша" / Коллаж Кино 24