Были народными любимцами: какие актеры популярного сериала "Сваты" оказались предателями

С начала большой войны в Украине прошло уже несколько лет, которые тянутся, как вечность. Однако у некоторых украинцев до сих пор возникает вопрос, почему не стоит пересматривать сериал "Сваты". Ведь раньше он дарил многим положительные эмоции.

Впрочем, самая весомая причина заключается в том, что в ленте сыграли актеры, которые поддерживают путинский режим и войну против Украины. В материале 24 Канала расскажем о тех из них, кто оказался предателем Украины.

Какие актеры сериала "Сваты" оказались предателями?

Федор Добронравов

Федор Добронравов, который в сериале сыграл роль Ивана Будько, еще с 2014 года неоднократно демонстрировал пророссийскую гражданскую позицию. Тогда он публично называл Крым российским, а после 2022 года только подтвердил опасения украинцев относительно своей позиции. Актер посещал российских военных в больницах и выступал перед ними.



Федор Добронравов в сериале "Сваты" / Кадр из сериала

Несмотря на то, что украинские зрители искренне любили его персонажа за остроумный юмор и харизму, просматривать проекты с участием человека, который поддерживает российских оккупантов, неприемлемо.

Татьяна Кравченко

Еще одна предательница – Татьяна Кравченко. В сериале "Сваты" она сыграла роль Валентины Будько. Хоть актриса родилась в Донецке, она давно предала свою родину. И не просто предательница – она стала настоящим рупором кремлевской пропаганды. Открыто поддерживает войну в Украине и выступает на московских сценах в те моменты, когда российские ракеты разрушают ее родной город и многие другие украинские города.



Татьяна Кравченко в сериале "Сваты" / Кадр из сериала

Людмила Артемьева

Людмила Артемьева, которая в сериале "Сваты" сыграла роль Ольги Ковалевой, родилась в Германии и некоторое время проживала в Украине. Сейчас она живет в России и почти не высказывается по поводу полномасштабной войны.

В начале вторжения Артемьева сделала одно сообщение с призывом к миру, однако сейчас умалчивает свою позицию, что фактически означает поддержку российской агрессии в Украине.



Людмила Артемьева в сериале "Сваты" / Кадр из сериала

Олеся Железняк

Настоящей поклонницей Путина, кремлевского режима и российской пропаганды является Олеся Железняк, которая также сыграла в сериале "Сваты". Она лично записывала видеопоздравления для Путина и открыто говорит о своей симпатии к президенту России.



Олеся Железняк в сериале "Сваты" / Кадр из сериала

Конечно, в сериале участвовали актеры с другой гражданской позицией. Однако присутствие Федора Добронравова, Татьяны Кравченко, Людмилы Артемьевой и Олеси Железняк делает просмотр этой ленты для украинцев морально неприемлемым. Лучше выбрать действительно достойную альтернативу.

