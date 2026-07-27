24 Канал собрал истории пяти известных пар, которые не боятся говорить о своем выборе. И этих актеров вы точно знаете.

Сет Роген и Лорен Миллер Роген



Сет Роген и Лорен Миллер Роген / Фото Taylor Hill FilmMagic



Актер не скрывает: отсутствие детей дало ему больше свободы и даже помогло построить успешную карьеру. По словам Рогена, они с женой просто никогда не испытывали нужды становиться родителями и совершенно довольны своей жизнью.

Меган Маллалли и Ник Офферман



Меган Маллалли и Ник Офферман / Фото ColbertLateShow



Супруги пытались стать родителями, но этого не произошло. В конце концов, они решили не бороться с обстоятельствами и приняли, что это просто не их история.

Элисон Бри и Дэйв Франко



Элисон Бри и Дэйв Франко / Фото AMFM Studios



Звезды шутят, что им вполне хватает забот о своих котах. К тому же актриса не скрывает: дети потребовали гораздо больше времени, чем она готова им отдать.

Джон Сина и Шей Шариатзаде



Джон Сина и Шей Шариатзаде / Фото Getty Images



Актер считает, что желание иметь детей должно уходить от сердца. Быть хорошим человеком или потенциально хорошим отцом – этого, по его мнению, недостаточно.

Кристофер и Джорджианн Уокен

Кристофер и Джорджианн Уокен / Фото People



Кристофер Уокен убежден, что без детей смог построить именно ту карьеру, о которой мечтал. А еще со свойственным ему юмором говорит, что коты гораздо менее прихотливы.

Ранее мы уже рассказывали об актерах, которые не общаются с собственными детьми.