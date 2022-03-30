Актриса Анастасия Пустовит рассказала, как провела две недели в оккупации: щемящее видео

Звезда "Первых ласточек" и "Крепостной" две недели находилась в российских оккупациях в поселке Немешаево под Киевом. Как актриса попала в оккупацию и как вели себя россияне – читайте дальше.

В соцсети звезда также обнародовала видео, которое записала еще 3 марта. Тогда она не могла его показать. Она сообщила, что была в заложниках ее семья, но сейчас все живы и здоровы.

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Анастасия Пустовит рассказала, как провела две недели в оккупации

В интервью Медиа Центру во Львове Анастасия поделилась информацией о том, как попала в оккупацию и вместе с односельчанами организовала волонтерский штаб.

Звезда сообщила о том, что в первый день войны переехала к родителям в Немишаево. Этот поселок расположен в 10 километрах от Бучи и в 13 километрах от Бородянки с другой стороны.

Мы оказались в ситуации, что наш поселок уничтожат, если мы окажем против, или мы будем тылом для российских войск,

– вспомнила она в разговоре с Медиа Центром Украины во Львове.

Далее Анастасия отметила, что устроила в городе волонтерский штат, где обеспечивала общину всем необходимым, ведь в поселке "пропали свет и вода, закрылись магазины и не было доступа к лекарству".

26 февраля в местном доме культуры мы организовали собственный волонтерский штаб, в котором мы помогали и обеспечивали общину,

– сказала она.

Приблизительно 3 марта у них появились первые раненые. По словам Анастасии, у них был врач-анестезиолог и ветеринар. "Ребята зашивали раненых обычной "леской", которую накануне замочили в спирте", – дополнила она.

9 марта Анастасия опубликовала видео в инстаграме, которое записала еще 3 марта. Там Пустовит сказала, что в поселке гуманитарная катастрофа и убивают мирных жителей.

"В сутки мы провели в заложниках. Нас вроде бы не держали, но и поставили условие: "Здесь вы под защитой, а выйдете за территорию, мы за вас не отвечаем", "если узнаем, что вы пользовались телефоном, пропадете и вы, и телефон", – написала она.

О терроре российских военных против мирных жителей

По словам актрисы, первая колонна российской техники, зашедшая в Немешаево насчитывала 40 единиц.

Мы не могли покинуть штаб, и потому трое суток семь человек оставались в штабе и просто ждали когда нас всех убьют,

– вспомнила она.

Анастасия Пустовит вспомнила, как однажды подъехал танк, под дверь дома культуры, где был штаб, и расстрелял улицу, и дома, которые были рядом, чтобы люди не сопротивлялись и не выходили.

Людей на улицах убивали, потому что им (россиянам – Кино 24) так хотелось. Люди, которые поступали к нам ранены – все обычные крестьяне,

– с болью рассказала актриса.

Далее она продолжила, что из БТРов выходили россияне с оружием и алкоголем, который они украли в магазинах поселка.

"Мы отправили волонтера на машине в бункер, где находились полтысячи человек, загрузили его едой и водой. Россияне заметили какое-то движение, и расстреляли его на глазах у жены и детей. Это все случилось возле школы, и потом они расстреляли школу", – сказала Анастасия.

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О российской пропаганде

По словам актрисы, россияне пытались как-то продвигать свою пропаганду, общались с их женщинами, давали детям конфеты. Но у них ничего не получалось. Единственное, что они могли сделать, разговаривали исключительно на украинском языке. "Это был своего рода бунт", – заметила она.

Россияне делали вид, что очень хорошие, что помогали, но это на самом деле было не так, потому что как только что-то не то, они сразу убивали или угрожали.

То есть тебя спасают, но ты не хочешь, чтобы тебя спасали – ты будешь мертв,

– сказала она.

О побеге из оккупации

Как появилось сообщение, что появились зеленые коридоры, семья Анастасии Пустовит на свой страх и риск начала выезжать из села.

Пока мы ехали, не было ни одного режима тишины. Где-то стреляли, мы видели в кюветах расстрелянные автомобили с надписями "Дети". Мы знали, что перед нами колонну расстреляли, и когда приехали, узнали, что после нас тоже колонну расстреляли", – с болью подытожила звезда.

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