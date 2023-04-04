У актрисы Екатерины Скорсоне сгорел дом: как она с детьми смогла спастись

Канадская актриса Екатерина Скорсон сообщила, что у нее полностью сгорел дом. Пожар произошел еще несколько месяцев назад. Звезда рассказала, как она спасалась из огня с тремя маленькими детьми.

Екатерина Скорсоне известна по сериалам "Частная практика" и "Анатомия страсти", а также мини-сериалу "Алиса в Стране чудес". К счастью, она и ее дети не пострадали.

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Однако в пожаре погибли все домашние любимцы семьи – три кота и одна собака.

Звезда не уточнила, что именно послужило причиной возгорания. Известно лишь, что густой черный дым охватил их жилище поздним вечером, когда дети готовились спать. Все произошло так быстро, что актриса успела только обуть дочерей и выбежать с ними на улицу, не взяв никаких вещей.

Несколько месяцев назад мой дом сгорел. Когда я готовила детей ко сну и заканчивала их купание, дым начал просачиваться даже в ванной. Когда я выглянула в коридор, столб густого черного дыма уже образовался и заполнял дом,

– вспоминает Екатерина.



Последствия пожара до сих пор Екатерины Скорсоне / Фото с ее инстаграммы

По ее словам, у нее было около двух минут, чтобы вывести из дома троих детей. "Мы выбрались из дома, не одев ничего, кроме обуви. Но мы выбрались. И за это я бесконечно благодарна", – добавила Скорсон.

Актриса опубликовала серию архивных фото с животными, погибшими в пожаре. Она отметила, что их семья до сих пор не может смириться с этой горькой утратой.

Животные Екатерины Скорсоне, погибших в пожаре / Фото с ее инстаграммы

Звезда рассказала, что после пожара многие откликнулись на ее горе и помогли справиться со многими трудностями.

"Благодарю пожарных и следователей. Спасибо моей соседке, которая отвечала на наши безумные стуки в ее дверь. Спасибо родителям из школы моих детей, приславшим игрушки и книги, моим друзьям, приславшим одежду и принадлежности, моим сестрам", - написала Екатерина.

Добавим, что одна из дочерей Екатерины Скорсон имеет синдром Дауна.

К слову, первый муж певицы Марии Бурмаки, Дмитрий Небесийчук, умер 27 января во время пожары в собственном доме в Ивано-Франковской области. У него осталась дочь Марии Ярина.