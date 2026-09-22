Энн Хэтэуэй официально выдвигают на "Оскар": в какой номинации она будет соревноваться

Universal официально планирует выдвинуть актрису в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль Пенелопы в фильме "Одиссея" Кристофера Нолана.

Як повідомляє variety, і це важливе уточнення: Гетевей не йде як головна акторка. У нагородному сезоні Метт Деймон, який зіграв Одіссея, залишається головним актором фільму, тоді як Гетевей опиняється серед претенденток другого плану разом із Самантою Мортон, яка зіграла Цирцею.

Фільм "Одіссея"

"Одіссея": дивитись трейлер

"Одіссея" вже стала одним із найбільших кінохітів року: за даними Variety, світові збори стрічки перевищили 1,6 мільярда доларів. Тож тепер студія планує не просто радіти касі, а й серйозно заходити в нагородний сезон.

У списку потенційних нагород – технічні категорії, акторські номінації та, звісно, головний "Оскар" за найкращий фільм. Universal також просуває Деймона як найкращого актора, Гетевей і Мортон – як акторок другого плану, а серед чоловіків другого плану у розмові фігурують Джон Легуїзамо та Роберт Паттінсон.

Для Енн Гетевей це може бути другий «Оскар»

Акторка вже має одну статуетку – у 2013 році вона перемогла саме в категорії жіночої ролі другого плану за Фантіну в "Знедолених". Якщо кампанія "Одіссеї" завершиться номінацією, а потім і перемогою, це стане для неї другим "Оскаром".

Ба більше, за підрахунками Variety, у разі другої перемоги Гетевей стала б лише третьою акторкою в історії, яка двічі брала "Оскар" саме за жіночу роль другого плану – після Даян Віст і Шеллі Вінтерс.

І це ще не весь її 2026-й

Вона зіграла попзірку у "Мати Марія", повернулася до ролі Енді Сакс у "Диявол носить Prada 2", який, за даними Variety, заробив 691 мільйон доларів, після "Одіссеї" знялася у фантастичній пригоді "Кінець Оук-стріт", а попереду ще "Веріті", де Гетевей виконує головну роль і виступає продюсеркою.

Тож у 2026 році Енн Гетевей, схоже, вирішила нагадати Голлівуду одразу про все: вона може бути і модною Енді Сакс, і міфічною Пенелопою, і потенційною претенденткою на другу статуетку.

Україн вже теж визначилась з фільмом, який відправлять на Оскар.



