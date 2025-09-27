В Швейцарии в клинике ассистированной эвтаназии ушли из жизни 96-летняя польско-британская актриса Рут Познер и ее 97-летний муж Майкл Познер. Женщина в юности чудом спаслась от Холокоста, сбежала из нацистского гетто и некоторое время жила под чужим именем.

Решение уйти семья приняла совместно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно об эвтаназии супругов Познеров?

Пара заранее уведомила близких электронным письмом, что решение приняли вместе и добровольно.

Мы прожили долгую жизнь и были вместе почти 75 лет. Наступил момент, когда потеря ощущений – зрения, слуха и энергии – перестала быть жизнью и стала лишь существованием, которое ни один уход не мог улучшить. [...] Извините, что не упомянули об этом раньше, но когда вы получите это письмо, мы уже покинем этот смертный мир,

– говорилось в письме.

Их подруга Соня Линден отметила, что Рут неоднократно делилась мыслями о нежелании "просто доживать" и готовности вместе с мужем завершить свой путь.

Большинство родственников Рут погибли во время нацистских преследований. Выжила только она и одна тетя. После создания гетто в Радоме девочке удалось вырваться благодаря отцу. Она жила под вымышленным польским именем, выдавая себя за католичку, но после Варшавского восстания 1944 года попала под арест. Оттуда тоже сбежала и скрывалась на ферме возле Эссена в Германии до завершения войны.

В 16 лет Рут перебралась в Великобританию, где сделала карьеру в танцах и театре, получив признание.

