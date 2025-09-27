Укр Рус
27 вересня, 22:23
2

Рут Познер, 96-річна акторка, разом з чоловіком пішла з життя від евтаназії

Сергій Попович
Основні тези
  • 96-річна акторка Рут Познер та її 97-річний чоловік Майкл Познер добровільно пішли з життя від евтаназії у Швейцарії.
  • Рут була єдиною, хто вижив після нацистських переслідувань, і здобула визнання у Великій Британії як акторка.

У Швейцарії у клініці асистованої евтаназії пішли з життя 96-річна польсько-британська акторка Рут Познер та її 97-річний чоловік Майкл Познер. Жінка у юності дивом врятувалася від Голокосту, втекла з нацистського гетто та деякий час жила під чужим ім’ям.

Рішення піти сім'я прийняла спільно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про евтаназію подружжя Познерів?

Пара заздалегідь повідомила близьких електронним листом, що рішення ухвалили разом і добровільно.

Ми прожили довге життя й були разом майже 75 років. Настав момент, коли втрата відчуттів – зору, слуху та енергії – перестала бути життям і стала лише існуванням, яке жоден догляд не міг поліпшити. […] Вибачте, що не згадали про це раніше, але коли ви отримаєте цей лист, ми вже залишимо цей смертний світ, 
– йшлося в листі.

Їхня подруга Соня Лінден зазначила, що Рут неодноразово ділилася думками про небажання "просто доживати" й готовність разом із чоловіком завершити свій шлях.

Більшість родичів Рут загинули під час нацистських переслідувань. Вижила лише вона та одна тітка. Після створення гетто у Радомі дівчинці вдалося вирватися завдяки батькові. Вона жила під вигаданим польським ім’ям, видаючи себе за католичку, але після Варшавського повстання 1944 року потрапила під арешт. Звідти теж утекла й переховувалася на фермі біля Ессена в Німеччині до завершення війни.

У 16 років Рут перебралася до Великої Британії, де зробила кар’єру у танцях та театрі, здобувши визнання.

Експрем'єр Нідерландів та його дружина зробили евтаназію

  • Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт разом із дружиною пішли із життя внаслідок евтаназії. Їм було по 93 роки.

  • Перед смертю подружжя узялося за руки. Свою дружину Дріс завжди називав "своєю дівчинкою"