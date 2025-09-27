Рішення піти сім'я прийняла спільно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Що відомо про евтаназію подружжя Познерів?
Пара заздалегідь повідомила близьких електронним листом, що рішення ухвалили разом і добровільно.
Ми прожили довге життя й були разом майже 75 років. Настав момент, коли втрата відчуттів – зору, слуху та енергії – перестала бути життям і стала лише існуванням, яке жоден догляд не міг поліпшити. […] Вибачте, що не згадали про це раніше, але коли ви отримаєте цей лист, ми вже залишимо цей смертний світ,
– йшлося в листі.
Їхня подруга Соня Лінден зазначила, що Рут неодноразово ділилася думками про небажання "просто доживати" й готовність разом із чоловіком завершити свій шлях.
Більшість родичів Рут загинули під час нацистських переслідувань. Вижила лише вона та одна тітка. Після створення гетто у Радомі дівчинці вдалося вирватися завдяки батькові. Вона жила під вигаданим польським ім’ям, видаючи себе за католичку, але після Варшавського повстання 1944 року потрапила під арешт. Звідти теж утекла й переховувалася на фермі біля Ессена в Німеччині до завершення війни.
У 16 років Рут перебралася до Великої Британії, де зробила кар’єру у танцях та театрі, здобувши визнання.
Експрем'єр Нідерландів та його дружина зробили евтаназію
Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт разом із дружиною пішли із життя внаслідок евтаназії. Їм було по 93 роки.
Перед смертю подружжя узялося за руки. Свою дружину Дріс завжди називав "своєю дівчинкою"