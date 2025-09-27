Рішення піти сім'я прийняла спільно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про евтаназію подружжя Познерів?

Пара заздалегідь повідомила близьких електронним листом, що рішення ухвалили разом і добровільно.

Ми прожили довге життя й були разом майже 75 років. Настав момент, коли втрата відчуттів – зору, слуху та енергії – перестала бути життям і стала лише існуванням, яке жоден догляд не міг поліпшити. […] Вибачте, що не згадали про це раніше, але коли ви отримаєте цей лист, ми вже залишимо цей смертний світ,

– йшлося в листі.

Їхня подруга Соня Лінден зазначила, що Рут неодноразово ділилася думками про небажання "просто доживати" й готовність разом із чоловіком завершити свій шлях.

Більшість родичів Рут загинули під час нацистських переслідувань. Вижила лише вона та одна тітка. Після створення гетто у Радомі дівчинці вдалося вирватися завдяки батькові. Вона жила під вигаданим польським ім’ям, видаючи себе за католичку, але після Варшавського повстання 1944 року потрапила під арешт. Звідти теж утекла й переховувалася на фермі біля Ессена в Німеччині до завершення війни.

У 16 років Рут перебралася до Великої Британії, де зробила кар’єру у танцях та театрі, здобувши визнання.

