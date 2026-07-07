Голливуд переходит на ИИ: главную роль получила актриса, которой не существует

Пока живые актеры борются за роли, репетируют и – представьте себе – стареют, киноиндустрия решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Знакомьтесь: Тилли Норвуд, звезда, которая не ест, не спит и не нуждается в трейлере на съемочной площадке. Потому что ее просто... не существует. Станет ли она вскоре героиней романтических комедий?

Как сообщает hollywoodreporter, творение британской студии Particle 6 дебютирует в "гибридном" фильме Misaligned.

По замыслу, цифровая Тилли живет в собственной вселенной Tillyverse, постепенно "выходит за пределы алгоритмов" и становится все более человечной. Что, согласитесь, звучит скорее как сюжет фильма ужасов, а не лайфстайл-драмы.



ИИ – актриса Тилли Норвуд / Misaligned' Particle 6



В студии настойчиво уверяют: ИИ – это просто инструмент, режиссеры и сценаристы никуда не денутся, а живые звезды всегда будут оставаться самыми важными.

Киноиндустрия тем временем уже спорит, не вытеснит ли цифровая актриса своих живых коллег. А зрители, вероятно, в ближайшее время узнают ответ на главный вопрос современности: готовы ли мы плакать над драмой героини, которая технически никогда не существовала – и заметим ли мы вообще разницу.

Но станет ли такой фильм популярным или тоже провалится в прокате, как новый фильм "Супердевушка" от студии DC.