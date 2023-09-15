С Джейсоном Момоа: в сети вышел трейлер нового фильма "Аквамен и потерянное королевство"

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер фэнтезийный фильм "Аквамен и потерянное королевство". Премьера фильма в Украине состоится 21 декабря 2023 года.

Главные роли сыграли Джейсон Момоа ("Форсаж Х", "Аквамен"), Патрик Уилсон (трилогия "Заклятие", "Аквамен"), Ягья Абдул-Матин II ("Аквамен", "Матрица: Воскресение"), Николь Кидман ("Аквамен"), Эмбер Герд, Дольф Лундгрен, Рэндалл Парк и другие. Режиссером выступил Джеймс Ван.

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В сети вышел трейлер "Аквамена и потерянное королевство"

По сюжету Черная Манта не смогла победить Аквамена с первого раза, но не оставила желания отомстить за смерть отца. Однако на этот раз она еще более опасна и стремится уничтожить своего врага раз и навсегда.

Черная Манта использует мощь мифического Черного Трезуба, пробуждающего давнюю зловещую силу. Чтобы остановить его, Аквамен обратится к своему заключенному брату Орме, бывшему королю Атлантиды, чтобы заключить неожиданный союз. Они будут обязаны защитить королевство и спасти семью Аквамена и мир от уничтожения.

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"Аквамен и потерянное королевство": смотрите трейлер онлайн

Композитором супергеройской ленты стал Руперт Грегсон-Уильямс. В его фильмографии "Отель "Руанда", за которую он был удостоен премии "Европейский кинокомпозитор", "Из соображений совести", "Чудо-женщина", "Аквамен", "За ограждением", "Пчелиное кино", "Омерзительно" и т.п.

К слову, недавно показали трейлер сериала Netflix "Половое воспитание". Премьера ожидается 21 сентября.