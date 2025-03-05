Говорил, что хочет убить себя, – жена Алека Болдуина рассказала, что он хотел покончить жизнь

Жена актера Алека Болдуина поделилась признаниями о психологическом состоянии своего мужа после трагедии, произошедшей на съемках фильма "Ржавчина". В результате роковой стрельбы погибла украинский оператор Галина Гатчинс. Илария Болдуин рассказала, что Алек переживал чрезвычайно глубокую депрессию из-за этого несчастного случая.

Со слов Иларии, Алек был настолько опустошен, что даже думал о самоубийстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание People.

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Алек Болдуин хотел покончить жизнь самоубийством: что произошло

Жена актера Алека Болдуина поделилась тяжелым признанием о психоэмоциональном состоянии своего мужа после трагедии на съемках фильма "Ржавчина". В результате стрельбы, произошедшей на площадке, погибла украинский оператор Галина Гатчинс.

Илария рассказала, что Алек переживал настолько глубокую депрессию после этого инцидента, что его эмоциональное состояние стало критическим. Давление вины было настолько сильным, что, по словам Иларии, Алек был готов пойти на крайние меры и даже думал о самоубийстве.

Я нашла эти текстовые сообщения между нами на следующий день. И Алек говорил, что хочет убить себя,

– поделилась женщина.

Илария Болдуин поделилась, что после трагедии на съемках фильма "Ржавчина" Алек Болдуин переживал из-за того, что он выжил.