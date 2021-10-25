Алек Болдуин отменил все свои проекты из-за трагедии на съемках

Актер Алек Болдуин отменил свое участие во всех будущих фильмах. Причиной стала смерть оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина".

Недавно актер прокомментировал жуткий инцидент в своем твиттере. Он отметил, что у него нет слов, чтобы описать весь шок и уныние, которые охватили его после смерти Галины Хатчинс.

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Сегодня появилась информация, что Болдуин берет паузу в актерской карьере и попытается "перезагрузить" себя, как он делал это в трудных моментах в прошлом.

Он был в истерике. Все понимают, что это был несчастный случай, но он полностью опустошен,

– сообщил коллега Болдуина.

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