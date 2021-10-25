Алек Болдуин отменил все свои проекты из-за трагедии на съемках
25 октября 2021 , 18:57Читати новину українською
Источник:People
Актер Алек Болдуин отменил свое участие во всех будущих фильмах. Причиной стала смерть оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина".
Недавно актер прокомментировал жуткий инцидент в своем твиттере. Он отметил, что у него нет слов, чтобы описать весь шок и уныние, которые охватили его после смерти Галины Хатчинс.
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Сегодня появилась информация, что Болдуин берет паузу в актерской карьере и попытается "перезагрузить" себя, как он делал это в трудных моментах в прошлом.
Он был в истерике. Все понимают, что это был несчастный случай, но он полностью опустошен,
– сообщил коллега Болдуина.
Что известно о гибели украинки Галины Хатчинс
- 22 октября в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Это случилось на съемочной площадке;
- В украинском МИД подтвердили, что у 42-летней оператора Галины Хатчинс было украинское гражданство. Она получила высшее образование в Киеве и переехала в США, чтобы строить карьеру в кинематографе;
- Известно, что актер должен был стрелять из реквизитного пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако очевидец объяснил, что несчастный случай произошел из-за пропусков зажигания оружия с холостыми патронами. Когда актер выстрелил, осколки пули разлетелись и попали в 2 человек;
- Также тяжелое ранение получил режиссер ленты Джоэл Соуза. Его отвезли в больницу, однако, сейчас он чувствует себя хорошо.
- Сам актер Алек Болдуин заверил, что сотрудничает с правоохранителями. Он отметил, что у него нет слов, чтобы описать весь шок и уныние, которые охватили его после смерти Галины Хатчинс;
- Муж Галины Хатчинс впервые прокомментировал трагедию и поблагодарил всех, кто поделился изображениями и историями из жизни украинской оператора;
- Револьвер, из которого актер Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Хатчинс, якобы проверяла "неопытная" оружейница Анна Гутьеррес-Рид. Ранее на нее уже жаловалась съемочная группа;
- В Лос-Анджелесе состоялось памятное мероприятие в честь оператора-постановщика Галины Хатчинс.