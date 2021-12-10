Алек Болдуин показал письмо съемочной группы с просьбой продолжить съемки "Ржавчины"

Актер Алек Болдуин опубликовал письмо съемочной группы с просьбой продолжить съемки "Ржавчины" после смерти оператора Галины Хатчинс. О чем еще говорится в сообщении – читайте в материале.

Съемочная команда фильма возмутилась тем, что в некоторых СМИ ее работу описывают как опасную, в частности "беспорядочную и эксплуататорскую". После этого она написала письмо, в котором отметила, что такие новости отвлекают внимание "от памяти Галины Хатчинс и необходимости найти современные альтернативы устаревшим отраслевым методам использования огнестрельного оружия и техники безопасности".

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Это письмо Алек Болдуин опубликовал в своем инстаграме.

О чем говорится в письме

Команда выразила соболезнования и подчеркнула, что очень переживает из-за потери их подруги и коллеги Галины Хатчинс.

Мы очень переживаем из-за потери нашей подруги и коллеги Галины Хатчинс. Во многом она была в центре нашей постановки, и ее потеря шокировала каждого из нас. Мы страдаем от потери нашего единства, нашего духа и потери нашего труда,

– заявили коллеги Алека Болдуина.

"К сожалению, в киноиндустрии принято работать над непрофессиональным или беспокойным производством, чтобы получить опыт и признание. Многие из нас работали над такими постановками. Rust не был одним из них. Rust был профессионалом, но мы признаем, что состав, который работал над лентой, не был идеальным", – они дополняют.

Кроме этого, они написали, что вообще не жаловались на условия труда. Они работали по договоренности 12 часов, получали справедливые и своевременные гонорары, а также их обеспечили жильем.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает ведущие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Съемочная группа убеждена, что смерть оператора – несчастный случай. Вся команда хочет, чтобы ленту "ржавчина" увидели на больших экранах.

Пока мы поддерживаем друг друга и сотрудничаем со следователями. Просим быть более сострадательными к нам и нашим коллегам до завершения расследования. Мы благодарны нашим многочисленным друзьям и семьям, которые выразили соболезнования и поддержку,

– говорится в конце письма.

По последним новостям этой трагедии, Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. Актер подчеркнул, что никогда бы не навел пистолет на человека.