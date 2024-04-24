Выбил камеру из рук: Алек Болдвин разозлился из-за вопроса об убийстве украинки
Источник:Crackhead Barney & Friends
Американский актер Алек Болдуин, обвиняемый в непреднамеренном убийстве украинского оператора Галины Гатчинс, стал участником неприятного инцидента. Он разгневался и выбил телефон из рук женщины, которая насмехалась над ним в кафе.
Эта ситуация попала на видео и уже распространилась по сети. В материале узнаете, что произошло и почему актера обвиняют в убийстве.
Смотрите также Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного
Алек Болдуин разозлился из-за насмешек женщины в кафе: что произошло
Так, в одном из кафе в Нью-Йорке Болдуин разговаривал по телефону, когда к нему подошла женщина. Она решила снять актера на видео и попросила его высказать фразу: "Свободная Палестина".
Алек, не мог бы ты хоть раз сказать "Свободная Палестина"? Лишь один раз, и я оставлю тебя в покое. Я оставлю тебя в покое, клянусь. Просто скажи "Свободная Палестина" один раз,
– начала умолять женщина.
После отказа девушка вспомнила перед Болдуином о несчастном случае на съемках фильма 2021 года.
"Почему вы убили эту женщину? Вы убили эту женщину и не получили тюремного срока", – заявила женщина.
Болдуин пытался избежать контакта с американкой, призывая персонал заведения вызвать полицию и даже пытаясь выгнать ее самостоятельно. Позже он выбил камеру из рук женщины, после этого видео оборвалось.
Болдуина обвиняют в убийстве украинского оператора: подробности
- 21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" произошла трагедия: в результате выстрела из оружия, которое было предназначено для реквизита, погибла оператор из Украины, Галина Гатчинс, и также получил ранения режиссер Джоэл Соуза.
- 31 января актера официально обвинили в непредумышленном убийстве.
- Весной 2023 года с него сняли обвинения.
- Но вскоре против Болдуина было возобновлено уголовное дело.
- Летом состоится суд. Если актера осудят за непредумышленное убийство, ему грозит до 18 месяцев лишения свободы.