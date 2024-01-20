На Алека Болдвина подали в суд в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Актера обвиняют в том, что он повлек за собой смерть Галины Гатчинс – оператора, которая родилась в Украине.

К слову Алеку Болдвину могут снова предъявить обвинения по делу об убийстве Галины Гатчинс

Против Болдвина возобновили уголовное дело

В документе перечисляют два пункта, по которым против Болдвина выдвигают новые обвинения.

Первый пункт – основной: Алек Болдвин небрежно обращался с пистолетом, назначенным как реквизит.

Второй пункт – альтернативный: актер смерть Галины Гатчинс из-за того, что проигнорировал или был безразличен к безопасности людей на площадке.

Прокуроры пока не комментируют новые обвинения, в то время как адвокаты Алека Болдвина "с нетерпением" ждут суда. Если актера признают виновным за ненамеренное убийство, ему может грозить до 18 месяцев заключения.

Алек Болдвин утверждал, что не нажимал спусковой крючок, когда пистолет выстрелил. И вывод судебно-медицинской экспертизы утверждает другое.

Что известно о деле

21 октября 2021 года на съемках фильма "Ржавчина" произошла трагедия. От выстрела Алека Болдвина из оружия, в котором не должно было быть боевых патронов, погибла оператор из Украины Галина Гатчинс. Режиссер Джоэл Соуз получил ранение.

31 января актера официально обвинили в непреднамеренном убийстве. Весной 2023 года из него сняли обвинение, а еще через несколько месяцев семья оператора и Болдвин заключили мировую. Хотя актер заявлял, что они вводят следствие в заблуждение, согласно договоренностям, он должен выплатить деньги несовершеннолетнему ребенку Гатчинс.