На Алека Болдвіна подали до суду в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Актора звинувачують у тому, що він спричинив смерть Галини Гатчінс – операторки, яка народилася в Україні.

До слова Алеку Болдвіну можуть знову висунути звинувачення у справі про вбивство Галини Гатчінс

Проти Болдвіна відновили кримінальну справу

У документі перераховують два пункти, через які проти Болдвіна висовують нові звинувачення.

Перший пункт – основний: Алек Болдвін недбало поводився з пістолетом, що був призначений як реквізит.

Другий пункт – альтернативний: актор смерть Галини Гатчінс через те, що проігнорував або був байдужим до безпеки людей на майданчику.

Прокурори наразі не коментують нові звинувачення, тоді як адвокати Алека Болдвіна "з нетерпінням" чекають суду. Якщо актора визнають винним за ненавмисне вбивство, йому може загрожувати до 18 місяців ув'язнення.

Алек Болдвін стверджував, що не натискав на спусковий гачок, коли пістолет вистрілив. Та висновок судово-медичної експертизи стверджує інше.

Що відомо про справу

21 жовтня 2021 року на зйомках фільму "Іржа" сталася трагедія. Від пострілу Алека Болдвіна зі зброї, в якій не повинно було бути бойових патронів, загинула операторка з України Галіна Гатчінс. Режисер Джоел Соуза отримав поранення.

31 січня актора офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві. Навесні 2023 з нього зняли звинувачення, а ще через кілька місяців сім'я операторки та Болдвін уклали мирову. Хоч актор заявляв, що вони вводять слідство в оману, згідно з домовленостями, він має виплатити кошти неповнолітній дитині Гатчінсів.