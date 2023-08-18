15 серпня судові медичні експерти опублікували звіт, в якому зазначили, що револьвер "Кольт" (45 калібр), яким користувався Болдвін, міг вистрілити тільки тоді, коли актор натиснув на спусковий гачок.

Цікаво 8 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, щоб подивитися на вихідних

Алеку Болдвіну можуть знову висунути звинувачення

Зазначається, що смерть операторки сталася через те, що курок був повністю відведений до заднього положення вручну, а потім натиснутий на спусковий гачок. Актор неодноразово відкидав ці звинувачення, стверджуючи, що він не натискав на спусковий гачок.

У звіті також зафіксовано, що на місці зйомок були наявні чотири різні види муляжів набоїв. Деякі з них видавали звук, коли їх трясли, що свідчило про їх непридатність для стрільби. Інші мали отвір у боці, а третім не вистачало запалювача. Експерти заявили, що реальні бойові набої можна було легко відрізнити від макетів.

Спеціальні прокурори справи, Карі Морріссі й Джейсон Льюїс, призначили нову судову експертизу пістолета та чекають на її результати, перед тим як вирішити, чи є підстави для повторного звинувачення.

Трагедія на зйомках фільму "Іржа" сталася 21 жовтня 2021 року, коли Алек Болдвін натиснув на спусковий гачок зброї, в якій не повинно було бути бойових патронів. Від пострілу операторка з України Галіна Гатчінс загинула, а режисер Джоел Соуза отримав поранення.

Знімальний майданчик фільму "Іржа", на якому загинула українка Галина Гатчінс / CNN

До слова, попри скандал та судовий процес, у 2023 році 65-річний Болдвін отримав роль у фільмі "97 Хвилин". Це американський бойовик-трилер, знятий Тімо Вуоренсола за сценарієм Павана Гровера.