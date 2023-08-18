Серед них новий бойовик "Місія Стоун" з Ґаль Ґадот та комедія за 2019 рік "Чого хочуть чоловіки". До переліку серіалів ми обрали детективне шоу з Омаром Сі "Люпен" та кримінальний "Хороші дівчата". Гарного перегляду!

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Фільми

"Місія Стоун", 2023 рік – шпигунський трилер участю Джеймі Дорнана, Алії Бхатт, Ґаль Ґадот. За сюжетом, агентка таємної миротворчої організації має швидко зупинити хакерку, яка хоче вкрасти її найціннішу й найнебезпечнішу зброю.

"Чого хочуть чоловіки", 2019 рік – комедійний фільм режисера Адама Шенкмана з номінанткою на Оскар Тараджі Генсон у головній ролі. Не маючи можливості отримати підвищення, спортивна агентка починає використовувати свій несподіваний дар – здатність чути думки протилежної статі. Так вона досягає успіху в компанії, де всі керівні посади займають чоловіки.

"Щастя для початківців", 2023 рік – романтична комедія з Еллі Кемпер та Люком Ґраймсом. Прагнучи забути про невдалий розрив стосунків і відновити віру у кохання, вчителька відправляється у вимогливий туристичний похід разом з групою учасників.

"Як позбутися хлопця за 10 днів", 2003 рік – романтична комедія з Кейт Гадсон і оскароносним Меттью Макконегі. Бен закладається з колегами, що зможе завоювати серце жінки всього за 10 днів. Але його обрана, письменниця Енді, володіє власним витонченим планом.

"Як позбутися хлопця за 10 днів": дивіться трейлер

Серіали

"Коли завмирає серце", 2 сезони – ЛГБТК+ драма про підліткову дружбу та кохання на основі графічного роману Еліс Осман.

"Люпен", 2 сезони – французький детективний серіал з Омаром Сі у головній ролі. Ассан Діоп, благородний грабіжник, вирішує помститися за свого батька, чиє життя безжально знищила зіркова родина, яка володіла значними багатствами.

"Нічний агент", 1 сезон – бойовик-трилер на основі роману Метью Квірка. Агент ФБР, який відповідає за екстрену лінію зв'язку, отримує телефонний дзвінок, що заводить його в серце смертельно небезпечної змови за участю зрадника в адміністрації Білого дому.

"Хороші дівчата", 4 сезони – три жінки з передмістя об'єднуються, щоб здійснити крадіжку в місцевому супермаркеті, з метою уникнути фінансового краху та почати новий, незалежний спосіб життя.

"Хороші дівчата": дивіться трейлер