15 августа судебные медицинские эксперты опубликовали отчет, в котором отметили, что револьвер "Кольт" (45 калибр), которым пользовался Болдвин, мог выстрелить только тогда, когда актер нажал на спусковой крючок.

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Алеку Болдвину могут снова предъявить обвинения

Смерть оператора произошла из-за того, что курок был полностью отведен к заднему положению вручную, а затем нажат на спусковой крючок. Актер неоднократно отвергал эти обвинения, утверждая, что он не жал на спусковой крючок.

В отчете также зафиксировано, что на месте съемок имелись четыре разных вида муляжей патронов. Некоторые из них издавали звук, когда их трясли, что свидетельствовало об их непригодности для стрельбы. Остальные имели отверстие в стороне, а третьим не хватало зажигателя. Эксперты заявили, что реальные боевые патроны можно было легко отличить от макетов.

Специальные прокуроры дела, Кари Моррисси и Джейсон Льюис, назначили новую судебную экспертизу пистолета и ждут его результаты, прежде чем решить, есть ли основания для повторного обвинения.

Трагедия на съемках фильма "Ржавчина" произошла 21 октября 2021 года, когда Алек Болдвин нажал на спусковой крючок оружия, в котором не должно было быть боевых патронов. От выстрела оператор из Украины Галина Гатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза получил ранения.

Съемочная площадка фильма "Ржавчина", на которой погибла украинка Галина Гатчинс / CNN

Кстати, несмотря на скандал и судебный процесс, в 2023 году 65-летний Болдвин получил роль в фильме "97 Минут". Это американский боевик-триллер, снятый Тимо Вуоренсолом по сценарию Павана Гровера.