Мирова угода стосується позову проти Алека Болдвіна. Раніше ми повідомляли, що з самого актора зняли обвинувачення в убивстві Галини Гатчінс.
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Про що домовилися сім'я Гатчінс та Болдвін
Ще в жовтні 2022 року Метью Гатчінс – чоловік загиблої українки, заявив, що сторони досягли мирової угоди, але її має схвалити та затвердити суд.
Деталі врегулювання не розголошуються. Але згідно з ухвалою суду відомо, що мирова угода передбачає забезпечення виплат неповнолітній дитині Гатчінсів, коли їй виповниться 18 та 22 роки.
Раніше Алек Болдвін не хотів виплачувати кошти й говорив, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації. Він не визнав себе винним.
Деталі справи вбивства українки Галини Гатчінс:
- У жовтні 2021 року під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося.
- Крім того, під час пострілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранило ключицю, однак з ним все добре.
- 31 січня Алека Болдвіна офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс.
- Згодом з актора зняли обвинувачення. Таке рішення прийняли, бо у справі нібито знайшли нові факти, "які потребують розслідування".
- А в квітні цього року стало відомо, що зйомки фільму “Іржа” відновлюють і Болдвін повертається на знімальний майданчик.
- Додамо, що родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим.