Мирова угода стосується позову проти Алека Болдвіна. Раніше ми повідомляли, що з самого актора зняли обвинувачення в убивстві Галини Гатчінс.

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Про що домовилися сім'я Гатчінс та Болдвін

Ще в жовтні 2022 року Метью Гатчінс – чоловік загиблої українки, заявив, що сторони досягли мирової угоди, але її має схвалити та затвердити суд.

Деталі врегулювання не розголошуються. Але згідно з ухвалою суду відомо, що мирова угода передбачає забезпечення виплат неповнолітній дитині Гатчінсів, коли їй виповниться 18 та 22 роки.

Раніше Алек Болдвін не хотів виплачувати кошти й говорив, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації. Він не визнав себе винним.

Деталі справи вбивства українки Галини Гатчінс: