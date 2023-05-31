Алек Болдвін відчував хронічний біль у нозі при тривалій ходьбі та, за словами Гіларії, вже давно потребував хірургічного втручання. Зараз актор перебуває у лікарні.

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Алек Болдвін переніс операцію на стегно

Сьогодні Алек отримав нове стегно. Це потрібно зробити вже давно,

– написала його дружина.

Гіларія подякувала лікарям та зазначила, що вони з Алеком надто багато пройшли разом. Вона звернулася до чоловіка і побажала йому міцного здоров’я: "Я дуже хочу, щоб ти залишив цю інтенсивну главу хронічного болю позаду і покращив якість свого життя".

Алек Болдвін з дружиною / Фото з інстаграму знаменитості

Що треба знати про Алека Болдвіна