Мировое соглашение касается иска против Алека Болдвина. Ранее мы сообщали, что с самого актера сняли обвинение в убийстве Галины Гатчинс.
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О чем договорились семья Гатчинс и Болдвин
Еще в октябре 2022 года Мэтью Гатчинс – мужчина погибшей украинки, заявил, что стороны достигли мирового соглашения, но его должен одобрить и утвердить суд.
Детали урегулирования не разглашаются. Но согласно определению суда известно, что мировое соглашение предусматривает обеспечение выплат несовершеннолетнему ребенку Гатчинсов, когда ей исполнится 18 и 22 года.
Ранее Алек Болдвин не хотел выплачивать средства и говорил, что семья "вводит следствие в заблуждение", ведь их единственная цель – якобы получение денежной компенсации. Он не признал себя виновным.
Детали дела убийства украинки Галины Гатчинс:
- В октябре 2021 года во время съемок вестерна "Иржа" от выстрела актера Алека Болдвина погибла кинооператор из Украины – 42-летняя Галина Гатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось.
- Кроме того, во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и у режиссера Джоэла Соуза. Ему ранило ключицу, но с ним все хорошо.
- 31 января Алека Болдвина официально обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс.
- Впоследствии с актера сняли обвинение. Такое решение приняли, потому что в деле якобы нашли новые факты, "требующие расследования".
- А в апреле этого года стало известно, что съемки фильма "Ржавчина" восстанавливают и Болдвин возвращается на съемочную площадку.
- Добавим, что родственники погибшей Галины Гатчинс сейчас проживают в Киевской области. Мать работает медсестрой в отделении неотложной помощи и помогает раненым военным.