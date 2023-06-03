Мировое соглашение касается иска против Алека Болдвина. Ранее мы сообщали, что с самого актера сняли обвинение в убийстве Галины Гатчинс.

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О чем договорились семья Гатчинс и Болдвин

Еще в октябре 2022 года Мэтью Гатчинс – мужчина погибшей украинки, заявил, что стороны достигли мирового соглашения, но его должен одобрить и утвердить суд.

Детали урегулирования не разглашаются. Но согласно определению суда известно, что мировое соглашение предусматривает обеспечение выплат несовершеннолетнему ребенку Гатчинсов, когда ей исполнится 18 и 22 года.

Ранее Алек Болдвин не хотел выплачивать средства и говорил, что семья "вводит следствие в заблуждение", ведь их единственная цель – якобы получение денежной компенсации. Он не признал себя виновным.

Детали дела убийства украинки Галины Гатчинс: