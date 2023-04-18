Ближайшие родственники украинки Галины Гатчинс подали в суд на актера. Сестра Светлана и мать Ольга Соловей хотят возмещения ущерба, аргументируя, что потеря Галины оказала большое влияние на их нынешнюю жизнь в условиях войны.

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Алек Болдвин призвал отклонить иск по делу Гатчинса

По словам адвоката семьи Гатчинс Глории Оллред, Галина "не позволила бы родственникам оставаться в стране, будь она жива", и "могла бы перевезти их в США". Известно, что родственники погибшей Галины Гатчинс сейчас проживают в Киевской области. Мать работает медсестрой в отделении неотложной помощи и помогает раненым военным. Вместе с мужем и дочерью обратились с просьбой финансово компенсировать им ущерб за халатность и умышленное причинение эмоционального стресса.

Алек Болдвин не спешит выплачивать средства и говорит, что семья "вводит следствие в заблуждение", ведь их единственная цель – это якобы получение денежной компенсации.

Адвокат актера также утверждает, что семья Галины не общалась с ней столь близко: "Потеря дочери и сестры, безусловно, болезненна в любых обстоятельствах. Однако, истцы находились на расстоянии от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до нее" смерти. У них нет реальных оснований для иска против ответчиков. Это действие вводит следствие в заблуждение".

Последние новости по делу о гибели оператора Галины Гатчинс

31 января Алека Болдвина официально обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс. Трагедия произошла во время съемок вестерна "Иржа". Обвинения в непреднамеренном убийстве выдвинули по двум пунктам: 18 месяцев заключения и штраф в размере 5 тысяч долларов и 5 лет заключения. Позже актеру значительно сократили возможный срок заключения. Прокуроры смягчили обвинение – теперь Болдвину грозит 18 месяцев заключения, если вину докажут.

К тому же 1 апреля американский судья вынес первый приговор: до 6 месяцев условного срока осудили помощника режиссера Дэвида Холлса.