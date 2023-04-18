Найближчі родичі українки Галини Гатчінс подали позов до суду на актора. Сестра Світлана та мати Ольга Соловей хочуть відшкодування збитків, аргументуючи, що втрата Галини дуже вплинула на їхнє теперішнє життя в умовах війни.

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Алек Болдвін закликав відхилити позов у справі Гатчінс

За словами адвокатки родини Гатчінс Глорії Оллред, Галина "не дозволила б родичам залишатися в країні, якби вона була жива", і "могла б перевезти їх до США". Відомо, що родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Разом з чоловіком та донькою звернулися з проханням фінансово компенсувати їм збитки за недбалість і навмисне заподіяння емоційного стресу.

Алек Болдвін не спішить виплачувати кошти й говорить, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації.

Адвокат актора також стверджує, що сім’я Галини не спілкувалася з нею настільки близько: "Втрата доньки та сестри, безумовно, болюча за будь-яких обставин. Однак, позивачі знаходилися на відстані від Галини фізично, фінансово та емоційно протягом багатьох років до її смерті. У них немає реальних підстав для позову проти відповідачів. Ця дія вводить слідство в оману".

Останні новини у справі про загибель операторки Галини Гатчінс

31 січня Алека Болдвіна офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс. Трагедія сталася під час зйомок вестерну "Іржа". Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунули за двома пунктами: 18 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 5 тисяч доларів та 5 років ув'язнення. Пізніше акторові значно скоротили можливий термін ув'язнення. Прокурори пом’якшили звинувачення – тепер Болдвіну загрожує 18 місяців ув'язнення, якщо провину доведуть.

До того ж 1 квітня американський суддя ухвалив перший вирок: до 6 місяців умовного терміну засудили помічника режисера Девіда Холлса.