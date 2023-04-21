Нещодавно проти Алека Болдвіна зняли кримінальні обвинувачення. Таке рішення прийняли, бо у справі нібито знайшли нові факти, "які потребують розслідування".

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Кого ще підозрюють у вбивстві українки

У заяві, опублікованій прокурорами штату Нью-Мексико Карі Морріссі та Джейсоном Льюїсом, йдеться, що "протягом останніх кількох днів... були виявлені нові факти" у справі, які потребують подальшого розслідування.

Це рішення не звільняє містера Болдвіна від кримінальної відповідальності, і звинувачення можуть бути повторно висунуті. Наше подальше розслідування буде залишатися активним і триватиме,

– йдеться в заяві.

Адвокат Болдвіна Люк Нікас закликає прокурорів до належного розслідування фактів і обставин цієї трагічної події.

Окрім Болдвіна, у вбивстві українки підозрюють і реквізиторку фільму – Ханну Гутьєррес-Рід. У заяві спецпрокуратури йдеться, що обвинувачення проти неї залишаються без змін.

Адвокат Гутьєррес-Рід сказав, що вони "повністю очікують, що наприкінці цього процесу Ханна також буде виправдана".

Зверніть увагу! Видання зазначає, що якщо Болдвіна таки визнають винним, йому може загрожувати лише 18 місяців ув'язнення.

Деталі справи