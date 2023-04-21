Нещодавно проти Алека Болдвіна зняли кримінальні обвинувачення. Таке рішення прийняли, бо у справі нібито знайшли нові факти, "які потребують розслідування".
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Кого ще підозрюють у вбивстві українки
У заяві, опублікованій прокурорами штату Нью-Мексико Карі Морріссі та Джейсоном Льюїсом, йдеться, що "протягом останніх кількох днів... були виявлені нові факти" у справі, які потребують подальшого розслідування.
Це рішення не звільняє містера Болдвіна від кримінальної відповідальності, і звинувачення можуть бути повторно висунуті. Наше подальше розслідування буде залишатися активним і триватиме,
– йдеться в заяві.
Адвокат Болдвіна Люк Нікас закликає прокурорів до належного розслідування фактів і обставин цієї трагічної події.
Окрім Болдвіна, у вбивстві українки підозрюють і реквізиторку фільму – Ханну Гутьєррес-Рід. У заяві спецпрокуратури йдеться, що обвинувачення проти неї залишаються без змін.
Адвокат Гутьєррес-Рід сказав, що вони "повністю очікують, що наприкінці цього процесу Ханна також буде виправдана".
Деталі справи
- У жовтні 2021 року під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося.
- Крім того, під час пострілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранило ключицю, однак з ним все добре.
- 31 січня Алека Болдвіна офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс.
- Родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Тому родина звернулася з проханням фінансово компенсувати їм збитки за недбалість і навмисне заподіяння емоційного стресу.
- Алек Болдвін не спішить виплачувати кошти й говорить, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації.