Недавно против Алека Болдвина сняли уголовные обвинения. Такое решение приняли, потому что в деле якобы нашли новые факты, "требующие расследования".

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Кого еще подозревают в убийстве украинки

В заявлении, опубликованном прокурорами штата Нью-Мексико Кари Моррисси и Джейсоном Льюисом, говорится, что "в последние несколько дней... были выявлены новые факты" по делу, требующие дальнейшего расследования.

Это решение не освобождает мистера Болдвина от уголовной ответственности, и обвинения могут быть повторно предъявлены. Наше дальнейшее расследование будет оставаться активным и будет продолжаться,

– говорится в заявлении.

Адвокат Болдвина Люк Никас призывает прокуроров к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического события.

Кроме Болдвина, в убийстве украинки подозревают и реквизитора фильма – Ханну Гутьеррес-Рид. В заявлении спецпрокуратуры говорится, что обвинения против нее остаются без изменений.

Адвокат Гутьеррес-Рид сказал, что они "полностью ожидают, что в конце этого процесса Ханна также будет оправдана".

Обратите внимание! Издание отмечает, что если Болдвина признают виновным, ему может угрожать только 18 месяцев заключения.

Детали дела