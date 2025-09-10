Благодаря ему мир увидел Украину: роль Александра Довженко в украинском кинематографе
- Александр Довженко считается отцом украинского поэтического кино.
- Довженко писал дневники, статьи о кино, учил молодых художников, а его незавершенные ленты вышли после его смерти.
- Его фильмы отличались символизмом и вниманием к украинской культуре и природе, что помогло миру узнать больше об Украине.
10 сентября 1894 года родился легендарный украинский кинорежиссер, писатель, драматург, художник Александр Довженко. Он был выдающимся классиком мирового кино.
10 сентября 1894 года родился легендарный украинский кинорежиссер, писатель, драматург, художник Александр Довженко. Он был выдающимся классиком мирового кино.
Какова роль Александра Довженко в украинском кинематографе?
Александр Довженко стал человеком, который показал миру Украину. Его называют отцом украинского поэтического кино, поскольку он снимал ленты так, чтобы они были похожи на поэмы.
В его лентах много символов, эмоций, природы. Он показывал украинских крестьян, землю, культуру. И делал это все не в виде фоновых декораций, а подавал это как главных героев. Поэтому мир узнал больше об Украине.
Довженко писал дневники, писал статьи о кино, учил молодых художников.
Фильм "Земля" / Кадр из фильма
Самым известным фильмом Александра Довженко является "Земля" 1930 года. Лента до сих пор входит в список одной из лучших в мировой истории кино.
Какие еще фильмы снял Александр Довженко?
Александр Довженко является режиссером культовых кинолент. Среди них:
- "Украина в огне",
- "Земля",
- "Звенигора",
- "Арсенал".
Есть также и фильмы, над которыми он не успел завершить работу. Среди них:
- "Поэма о море" (1958),
- "Повесть пламенных лет" (1961),
- "Закон Антарктиды" (1962),
- "Зачарованная Десна" (1964)
Эти ленты увидели свет уже после его смерти при участии вдовы Юлии Солнцевой.