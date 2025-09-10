10 сентября 1894 года родился легендарный украинский кинорежиссер, писатель, драматург, художник Александр Довженко. Он был выдающимся классиком мирового кино.

В материале Кино 24 рассказываем, какая роль Довженко в украинском кинематографе.

Какова роль Александра Довженко в украинском кинематографе?

Александр Довженко стал человеком, который показал миру Украину. Его называют отцом украинского поэтического кино, поскольку он снимал ленты так, чтобы они были похожи на поэмы.

В его лентах много символов, эмоций, природы. Он показывал украинских крестьян, землю, культуру. И делал это все не в виде фоновых декораций, а подавал это как главных героев. Поэтому мир узнал больше об Украине.

Довженко писал дневники, писал статьи о кино, учил молодых художников.



Фильм "Земля" / Кадр из фильма

Самым известным фильмом Александра Довженко является "Земля" 1930 года. Лента до сих пор входит в список одной из лучших в мировой истории кино.

Какие еще фильмы снял Александр Довженко?

Александр Довженко является режиссером культовых кинолент. Среди них:

"Украина в огне",

"Земля",

"Звенигора",

"Арсенал".

Есть также и фильмы, над которыми он не успел завершить работу. Среди них:

"Поэма о море" (1958),

(1958), "Повесть пламенных лет" (1961),

(1961), "Закон Антарктиды" (1962),

(1962), "Зачарованная Десна" (1964)

Эти ленты увидели свет уже после его смерти при участии вдовы Юлии Солнцевой.