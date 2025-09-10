Завдяки йому світ побачив Україну: роль Олександра Довженка в нашому кінематографі
- Олександр Довженко вважається батьком українського поетичного кіно.
- Довженко писав щоденники, статті про кіно, навчав молодих митців, а його незавершені стрічки вийшли після його смерті.
- Його фільми відзначалися символізмом та увагою до української культури та природи, що допомогло світові дізнатися більше про Україну.
10 вересня 1894 року народився легендарний український кінорежисер, письменник, драматург, художник Олександр Довженко. Він був видатним класиком світового кіно.
У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, яка роль Довженка в українському кінематографі. До речі, 10 вересня свій День народження також святкує відомий англійський режисер Гай Річі. Добірка фільмів, які він створив – за посиланням.
Яка роль Олександра Довженка в українському кінематографі?
Олександр Довженко став людиною, яка показала світові Україну. Його називають батьком українського поетичного кіно, оскільки він знімав стрічки так, щоб вони були схожі на поеми.
В його стрічках багато символів, емоцій, природи. Він показував українських селян, землю, культуру. І робив це все не у вигляді фонових декорацій, а подавав це як головних героїв. Тому світ дізнався більше про Україну.
Довженко писав щоденники, писав статті про кіно, навчав молодих митців.
Фільм "Земля" / Кадр із фільму
Найвідомішим фільмом Олександра Довженка є "Земля" 1930 року. Стрічка і досі входить у список однієї із найкращих у світовій історії кіно.
Які ще фільми зняв Олександр Довженко?
Олександр Довженко є режисером культових кінострічок. Серед них:
- "Україна в огні",
- "Земля",
- "Звенигора",
- "Арсенал".
Є також і фільми, над якими він не встиг завершити роботу. Серед них:
- "Поема про море" (1958),
- "Повість полум'яних літ" (1961),
- "Закон Антарктиди" (1962),
- "Зачарована Десна" (1964)
Ці стрічки побачили світ вже по його смерті за участі вдови Юлії Солнцевої.