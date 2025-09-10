10 вересня 1894 року народився легендарний український кінорежисер, письменник, драматург, художник Олександр Довженко. Він був видатним класиком світового кіно.

У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, яка роль Довженка в українському кінематографі. До речі, 10 вересня свій День народження також святкує відомий англійський режисер Гай Річі. Добірка фільмів, які він створив – за посиланням.

Рекомендуємо 5 високорейтингових бойовиків, які сподобаються любителям екшну

Яка роль Олександра Довженка в українському кінематографі?

Олександр Довженко став людиною, яка показала світові Україну. Його називають батьком українського поетичного кіно, оскільки він знімав стрічки так, щоб вони були схожі на поеми.

В його стрічках багато символів, емоцій, природи. Він показував українських селян, землю, культуру. І робив це все не у вигляді фонових декорацій, а подавав це як головних героїв. Тому світ дізнався більше про Україну.

Довженко писав щоденники, писав статті про кіно, навчав молодих митців.



Фільм "Земля" / Кадр із фільму

Найвідомішим фільмом Олександра Довженка є "Земля" 1930 року. Стрічка і досі входить у список однієї із найкращих у світовій історії кіно.

Які ще фільми зняв Олександр Довженко?

Олександр Довженко є режисером культових кінострічок. Серед них:

"Україна в огні",

"Земля",

"Звенигора",

"Арсенал".

Є також і фільми, над якими він не встиг завершити роботу. Серед них:

"Поема про море" (1958),

(1958), "Повість полум'яних літ" (1961),

(1961), "Закон Антарктиди" (1962),

(1962), "Зачарована Десна" (1964)

Ці стрічки побачили світ вже по його смерті за участі вдови Юлії Солнцевої.