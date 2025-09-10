Тож, якщо ви вагаєтеся, яку стрічку обрати для перегляду ввечері, фільми, які він створив, можуть стати ідеальним варіантом. Шукайте свого фаворита на Кіно 24 та пориньте в нову улюблену історію від легендарного режисера.

Які фільми подивитись ввечері?

"Карти, гроші, два стволи"

Британський художній фільм "Карти, гроші, два стволи" вийшов у світ 28 серпня 1998 року. Це легендарний кримінальний фільм про чотирьох лондонських хлопців. Вони вирішили зібрати всі свої заощадження і відправити віртуозного картяра Тома на гру із великим мафіозі Сокирою Гаррі.

Але все стається не за їхнім планом. Тому не щастить і він програє. Тепер хлопець повинен повернути Гаррі півмільйона фунтів. І на це є всього лише тиждень.

"Джентльмени"

Ще одна стрічка Гая Річі, яка вартує уваги глядачів, це стрічка "Джентльмени", прем'єра якої відбулася 3 грудня 2019 року. Це фільм про кримінал найвищого класу. В центрі сюжету Міккі Пірсон, який переїхав до Великобританії, вибудував ідеальний бізнес і вирощував марихуану. Всі причетні ставали щасливішими від цього.

Та в один момент Пірсон захотів продати весь свій бізнес новим власникам. Конкуренти обурені. Ніхто не збирається поступатися своєю часткою, тож намічаються серйозні розмови. І, видається, це будуть не просто розмови.

"Великий куш"

Виконуючи завдання американського мафіозі Ейві, група грабіжників на чолі з азартним авантюристом Френкі викрадає величезний діамант.

Та один із них виявляється зрадником, і новина про коштовність швидко доходить до інших кримінальних угруповань. Відтоді починається безжальне полювання на проклятий камінь.