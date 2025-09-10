У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, яка роль Довженка в українському кінематографі. До речі, 10 вересня свій День народження також святкує відомий англійський режисер Гай Річі. Добірка фільмів, які він створив – за посиланням.
Рекомендуємо 5 високорейтингових бойовиків, які сподобаються любителям екшну
Яка роль Олександра Довженка в українському кінематографі?
Олександр Довженко став людиною, яка показала світові Україну. Його називають батьком українського поетичного кіно, оскільки він знімав стрічки так, щоб вони були схожі на поеми.
В його стрічках багато символів, емоцій, природи. Він показував українських селян, землю, культуру. І робив це все не у вигляді фонових декорацій, а подавав це як головних героїв. Тому світ дізнався більше про Україну.
Довженко писав щоденники, писав статті про кіно, навчав молодих митців.
Фільм "Земля" / Кадр із фільму
Найвідомішим фільмом Олександра Довженка є "Земля" 1930 року. Стрічка і досі входить у список однієї із найкращих у світовій історії кіно.
Які ще фільми зняв Олександр Довженко?
Олександр Довженко є режисером культових кінострічок. Серед них:
- "Україна в огні",
- "Земля",
- "Звенигора",
- "Арсенал".
Є також і фільми, над якими він не встиг завершити роботу. Серед них:
- "Поема про море" (1958),
- "Повість полум'яних літ" (1961),
- "Закон Антарктиди" (1962),
- "Зачарована Десна" (1964)
Ці стрічки побачили світ вже по його смерті за участі вдови Юлії Солнцевої.