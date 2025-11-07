Зокрема, у своїх соцмережах Слава показувала знімки з базового п'ятиденного курсу від "Київського центру нацспротиву". У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю акторка зізналась, чи думала піти на фронт.
Чи готова Слава Красовська піти на фронт?
Слава Красовська розповіла, що від початку повномасштабної війни неодноразово замислювалася над тим, щоб піти служити, однак досі не знайшла в собі достатньо сміливості та впевненості для такого рішення. Вона зазначила, що ніхто не може знати напевне, що станеться в майбутньому: невідомо, коли закінчиться війна і чи не настане момент, коли для жінок запровадять обов'язкову мобілізацію.
Під час війни, безумовно, кожен із нас має хоча б трохи орієнтуватися й бути підготовленим. Але річ у тім, що такі курси корисні не лише для умов фронту. Однією з базових дисциплін там є медична підготовка – а це ті знання, якими просто зобов'язаний володіти кожен українець,
– каже зірка "Жіночого лікаря".
Слава Красовська / Фото з особистого архіву акторки
Красовська пояснила, що обстріли цивільних міст ніхто не скасовував, і ніхто не може гарантувати відсутність поранень. Тому, за її словами, у критичній ситуації важливо не панікувати, а розуміти, як можна допомогти собі чи близьким до приїзду швидкої допомоги. Вона наголосила, що паніка забирає дорогоцінний час і може лише зашкодити.
Яка українська акторка пішла на фронт?
- Українська акторка Рита Бурковська восени 2023 року мобілізувалася до 3-ї штурмової бригади Збройних Сил України.
- Вона відома своїми ролями у фільмах "Бачення метелика", "Подружжя ДаДа", "Поміж тіней".
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії акторка активно працювала в медіа.
- Згодом вирішила взяти на себе ще більшу відповідальність і долучилася до захисту України.