Одну із ролей у фільмі зіграла українська акторка Слава Красовська. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю розповідаємо приголомшливі подробиці про залаштунки знімань скандального "Раша гудбай".

Радимо 3 культові пригодницькі фільми, які надихають на справжні звершення

Що сказала Слава Красовська про фільм "Раша гудбай"?

Як з'ясувалось, спершу Слава Красовська пробувалась на головну роль, яку згодом отримала Катерина Варченко. Під час читання сцен для проб у Красовської одразу виникли побоювання щодо сюжету: вона хвилювалась, щоб історія не виглядала як розповідь про "хорошу сепаратистку".

Акторка просила свою агентку домовитися про те, що в разі її затвердження вона погодиться лише за умови, що заздалегідь отримає повний фінальний сценарій. Якби у ньому були моменти, які викликали б у неї змішані почуття, вона хотіла мати можливість обговорити їх зі сценаристами. У підсумку їй запропонували іншу роль.

Було складно та трохи дискомфортно. Я розслабилася, коли отримала іншу роль. Проте сам фільм мені не сподобався,

– каже Слава.

"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

Акторка зізналась, що вважає підхід режисера до роботи абсолютно неприйнятним і непрофесійним. На її думку, у такій атмосфері неможливо очікувати якісного результату.

У такій атмосфері неможливо сподіватися на хороший якісний результат, і я це зрозуміла ще під час зйомок – що діла не буде. На жаль, коли я подивилася фільм, так воно і вийшло. Режисер не давав завдань, жодного разу не пояснив, що саме хоче від актора; він просто показував, як треба грати,

– зазначила Красовська.

Красовська зазначила, що режисер не давав чітких завдань і жодного разу не пояснив, чого саме хоче від акторів. Натомість він просто показував, "як треба грати", і робив це, на її думку, надто награно, перебільшено й екзальтовано.

Зрештою, Слава зізналась, що вважає свою гру невдалою, адже у кадрі виглядала дуже затиснутою через такі умови роботи.

Хто ще зіграв у фільмі "Раша гудбай"?