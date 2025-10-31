Ідеальним варіантом стане перегляд моторошного фільму. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас добірку українських трилерів.

Що подивитись у ніч на Геловін?

"Штольня"

У 2006 році відбулася прем'єра українського хорору під назвою "Штольня" режисера Любомира Левицького.

Це історія про студентів-археологів, які отримали завдання проводити розкопки. І одного дня вони, нічого не підозрюючи, натрапляють на штольню. Можливо, краще було б оминути це підземелля і піти далі. Але не цього разу. Студенти спускаються в підземелля і навіть не здогадуються, у що це може обернутися.

"Штольня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Конотопська відьма"

Прем'єра цього хорору відбулася у 2024 році. Це історія про те, як бажання помсти перетворює дівчину на справжню, прадавню відьму з легенд.

Сюжет розгортається навколо жінки, яка давно зреклася своїх відьомських сил. Вона закохується, живе звичайним життям, і, здавалося б, ніщо не віщує біди. Але починається велика війна в Україні, і російські окупанти вбивають її коханого. З цього моменту до неї повертаються сили, і вона готова помститися за свого чоловіка.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тіні незабутих предків"

"Тіні незабутих предків" – це український фентезі-трилер, який занурює вас не лише в пригоди, а й у справжній жах. Історія розгортається навколо студента, на ім'я Іван. Він краде з університету артефакт і навіть не підозрює, чим це може йому загрожувати.

"Тіні незабутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

З цього моменту на тілах його друзів починають з'являтися дивні символи, дуже схожі на ті, що зображені на артефакті. Як з'ясувалося, студенти знайшли не просто історичну пам'ятку, а печатку, яка стримує давнє зло. І воно ось-ось збирається їх убити. Єдиний спосіб позбутися цього прокляття – це поїздка в Карпати, де їх має врятувати останній нащадок мольфара.