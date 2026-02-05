Тож якщо вам цікаво, які українські фільми про кохання варто подивитися саме зараз – вмикайте собі ввечері щось із цієї добірки 24 Каналу.

Які українські фільми про кохання варто подивитися?

"Стоп-Земля" (2021)

Рейтинг IMDb: 7.2/10, рейтинг на MEGOGO 5.5/10

Чуттєва історія про підліткову закоханість, страхи й мовчазні переживання. Головна героїня балансує між дружбою та першим справжнім почуттям, намагаючись зрозуміти себе. Це дуже тихе, але чесне кіно про любов у момент дорослішання.

"Стоп-Земля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпустка наосліп" (2023)

Рейтинг IMDb: 6.4/10, рейтинг на MEGOGO 8.1/10

Легка романтична комедія про випадкову подорож, яка змінює плани й почуття. Герої знайомляться не за сценарієм і швидко розуміють: інколи саме спонтанність веде до справжнього кохання. Гарний український фільм про кохання для розвантаження після важкого дня.

"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Віддана" (2020)

Рейтинг IMDb: 6.4/10, рейтинг на MEGOGO 7.0/10

Історична драма про складні почуття, соціальні межі та жіночу вірність. Події розгортаються на тлі Галичини XIX століття, де любов часто означає жертву. Візуально розкішне й емоційно напружене кіно.

"Віддана": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сусідка" (2022)

Рейтинг IMDb: 5.6/10, рейтинг на MEGOGO 7.3/10

Історія несподіваної близькості між людьми, яких об'єднує війна та спільний простір. Тут кохання не кричить, а народжується з підтримки й довіри. Сучасний український фільм про кохання без зайвого пафосу.

"Сусідка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання без контракту" (2021)

Рейтинг IMDb: 7.1/10, рейтинг на MEGOGO 7.8/10

Романтична комедія про фіктивні домовленості, які раптово стають справжніми почуттями. Герої намагаються грати за правилами, але серце має власний сценарій. Легкий варіант, якщо хочеться дивитись український фільм про кохання без надмірної драми.

"Кохання без контракту": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тепер я буду любити тебе" (2022)

Рейтинг IMDb: 6.2/10, рейтинг на MEGOGO 3.6/10

Про кохання, яке з'являється після втрат і страху знову довіряти. Фільм говорить про другі шанси та внутрішню сміливість бути поруч. Емоційна історія без мелодраматичних перебільшень.

"Тепер я буду любити тебе": дивіться онлайн трейлер фільму

"Забуті" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.0/10, рейтинг на MEGOGO 6.9/10

Любов на тлі окупованих територій і вимушених рішень. Почуття тут стають випробуванням на людяність і пам'ять. Сильне драматичне кіно, яке довго не відпускає.

"Забуті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Атлантида" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.9/10, рейтинг на MEGOGO 5.2/11

Антиутопічна історія про майбутнє після війни, де кохання стає способом вижити. Стриманий, холодний фільм, у якому почуття звучать особливо сильно саме через тишу.

"Атлантида": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шляхетні волоцюги" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.5/10, рейтинг на MEGOGO 5.6/10

Пригодницька комедія з романтичною лінією, гумором і шармом. Тут кохання – частина авантюри, а не єдина мета. Чудовий варіант для легкого сімейного перегляду.

"Шляхетні волоцюги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Казка про жінку та чоловіка" (2020)

Рейтинг IMDb: 3.7/10, рейтинг на MEGOGO 4.2/10

Незвична форма й символічна мова розповідають про стосунки, які змінюються з часом. Це фільм-роздуми про любов, звички та прийняття одне одного.

"Казка про жінку та чоловіка": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте стрічку для перегляду та зануртесь в ідеальну історію про кохання, яка нікого не залишить байдужим.