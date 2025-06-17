У матеріалі Кіно 24 можна прочитати більше про фільм. Дізнайтесь деталі сюжету та дивіться трейлер онлайн.

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Про що сюжет фільму "Буча"

Фільм заснований на реальній біографії волонтера Костянтина Гудаускаса, який є литовським євреєм за походженням та громадянином Казахстану. Він оселяється у місті Буча, яке після початку великої війни в Україні стало одним із трагічних символів російської агресії. Після 24 лютого 2022 року Костянтин знаходить свою відвагу діяти там, де багато хто навіть не наважується з'явитися.

"Буча": дивіться онлайн трейлер фільму

Завдяки своєму громадянству він отримує можливість перетинати лінію фронту, в'їжджаючи та виїжджаючи з тимчасово окупованих територій, які контролюють російські війська. Він ризикує своїм життям і вирушає в ці зони, щоб рятувати цивільних українців.

Впродовж цих усіх місій Костянтину вдалося евакуювати 203 мирних жителі, серед яких жінки, діти та літні люди. Він стає свідком усіх жахів війни, масових вбивств, мародерства, катувань, ґвалтувань та іншого, на що здатні російські військові.

Якщо ви все-таки хочете переглянути фільм "Раша гудбай" та скласти власну думку, стрічку можна подивитись онлайн. Подробиці – за посиланням.