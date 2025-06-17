На рахунку акторки понад 50 кіноробіт, де вона втілила абсолютно різних персонажів. У матеріалі Кіно 24 розкажемо, де зараз Ірина та як виглядає поза екранами.

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Де зараз і як виглядає Ірина Мак

Ірина Мак працює в Київському театрі драми та комедії на Лівому березі Дніпра вже понад 20 років. Щоправда, після початку повномасштабної війни в Україні вистави було призупинено, оскільки колеги Ірини виїхали за кордон. Сама Ірина залишалася в Україні. Нині вистави відновилися і знову тішать своїх глядачів.

Хоч Ірина рідко ділиться подіями зі свого життя в соцмережах, відомо, що після початку війни вона також продовжує зніматися в кінопроєктах. Зокрема, взяла участь у серіалі "Я – Надія", який, до речі, доступний на стримінговій платформі Netflix.

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Ірина має чітку проукраїнську позицію, зокрема щодо розвитку якісного українського кіно. Вона зазначала, що її страшенно обурювало примирення після 2014 року: коли росіяни на деякий час зникли з українського простору, але згодом почали масово повертатися, зніматися у головних ролях. Вони залишалися зірками, тоді як українські актори – другорядними.

За її словами, умови праці для росіян і українців суттєво відрізнялися. Акторка наголошувала, що з цим потрібно покінчити, адже це – наша країна, і в Україні є величезна кількість талановитих акторів. Вона переконана, що ми здатні створювати якісне українське кіно, і світ уже це визнає.

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