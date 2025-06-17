На счету актрисы более 50 киноработ, где она воплотила совершенно разных персонажей. В материале Кино 24 расскажем, где сейчас Ирина и как выглядит вне экранов.

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Где сейчас и как выглядит Ирина Мак

Ирина Мак работает в Киевском театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра уже более 20 лет. Правда, после начала полномасштабной войны в Украине спектакли были приостановлены, поскольку коллеги Ирины выехали за границу. Сама Ирина оставалась в Украине. Сейчас спектакли возобновились и снова радуют своих зрителей.

Хотя Ирина редко делится событиями из своей жизни в соцсетях, известно, что после начала войны она также продолжает сниматься в кинопроектах. В частности, приняла участие в сериале "Я – Надежда", который, кстати, доступен на стриминговой платформе Netflix.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

Ирина имеет четкую проукраинскую позицию, в частности по развитию качественного украинского кино. Она отмечала, что ее очень возмущало примирение после 2014 года: когда россияне на некоторое время исчезли из украинского пространства, но впоследствии начали массово возвращаться, сниматься в главных ролях. Они оставались звездами, тогда как украинские актеры – второстепенными.

По ее словам, условия труда для россиян и украинцев существенно отличались. Актриса отмечала, что с этим нужно покончить, ведь это – наша страна, и в Украине есть огромное количество талантливых актеров. Она убеждена, что мы способны создавать качественное украинское кино, и мир уже это признает.

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