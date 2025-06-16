Известно, что врачи боролись за ее жизнь из-за сепсиса, который распространялся по организму. В материале Кино 24 расскажем, где сейчас Екатерина Тышкевич, как она выглядит и чем занимается сегодня.

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Где сейчас и как выглядит Екатерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич попала в кому из-за халатности врачей. Известно, что актриса годами страдала от сильной головной боли, и врачи не могли определить органической причины. В одной из больниц Екатерине установили, как она сама говорит, "роковой катетер", который привел к сепсису, а тот – к коме.

В тот период ее изрядно поддерживала семья, в частности муж и мама. К счастью, врачам удалось спасти жизнь молодой актрисы, и сегодня она пытается восстановить свое ментальное и физическое состояние.

Сейчас актерская карьера Екатерины на паузе, однако она активно ведет свои соцсети и делится яркими снимками и моментами из своей жизни. Она также уделяет внимание фигуре и здоровью – худеет и делится в сети своими результатами.

И хотя пока не снимается в фильмах и сериалах, Екатерина вместе с мужем Валентином Томусяком проводит актерские интенсивы.

Зрители уже изрядно соскучились по ее игре на большом экране, поэтому надеются, что совсем скоро снова увидят ее в новом фильме или сериале.

Кстати, мы также показали, где сейчас актриса, которая сыграла роль Татьяны в легендарном украинском сериале "Поймать Кайдаша". Смотрите подробности – по ссылке.